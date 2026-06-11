"No se invertía nada": ASSE presentó salas pediátricas en el Pereira y hubo críticas a pasada administración

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) inauguró el acondicionamiento de salas pediátricas del Hospital Pereira Rossell (CHPR), en el marco del Plan Invierno, una serie de medidas que se aplican cuando aumenta la demanda asistencial del centro público de referencia.

El director del CHPR, Gustavo Giachetto, anunció el acondicionamiento de nueve salas de internación pediátrica, con 16 camas, tras una inversión de $ 8 millones, junto a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y el titular de ASSE, Álvaro Danza.

“Hay una concepción de hacer más humana y más digna la atención de nuestros niños", dijo Giachetto en rueda de prensa sobre las refacciones en las salas, que antes no tenían baños.

"Es un área que se acondicionó para que los pacientes y sus familias estén confortables durante la internación”, resaltó el director.

“Acá se atienden los niños más vulnerables, y necesitaban tener baños con ducha. ¡Miren lo que estoy diciendo! ¡Que tengan un placard para guardar los bolsos! No estamos diciendo que le estamos poniendo un baño de oro con mampara eléctrica”, resaltó Danza.

“Estas obras, donde se atiende la gente más vulnerable, les dan dignidad. No puede ser un privilegio de los que pueden pagar. No puede ser que haya algunos que hagan determinado usufructo en condiciones hospitalarias como si fuera un hotel cinco estrellas, y otros estemos apilados en condiciones infrahumanas”, remarcó Lustemberg.

Nuevas salas pediátricas del Hospital Pereira Rossell. Foto: El País.

Giachetto añadió que está “en marcha” la refacción de la sala de recién nacidos ($ 8 millones), una zona que “estaba bastante descuidada”; así como también el acondicionamiento de la sala de ginecología ($ 17 millones) y del policlínico de planta baja ($ 18 millones).

El director señaló que desde 2019 “no se invertía nada” en el Pereira Rossell.

El presidente de ASSE resaltó que si se logra mejorar las condiciones neonatales y pediátricas, van a disminuir las contrataciones a instituciones privadas que estaban “aferradas previamente”, bajando la tarifa planas que se venían pagando porque “no se van a necesitar”.

Danza agregó que al asumir uno de los puntos que notó con otros jerarcas fue el “deterioro marcado” en el equipamiento, la infraestructura y la planta física cuando hicieron recorridas por varios centros públicos.

Presupuesto

“Estamos en una situación compleja desde el punto de vista fiscal porque el precio del petróleo sube”, dijo Lustemberg, a pocas semanas de que ingrese la Rendición de Cuentas al Parlamento, donde no se prevé una suba del gasto público. La jerarca anunció que hoy a las 17.00 horas se reunirá con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, por este tema.

En esta coyuntura, Lustemberg destacó que las políticas del MSP están “priorizadas” para el gobierno. “No tenemos ningún tipo de recorte presupuestal, al contrario”, dijo la ministra, sobre las incorporaciones de prestaciones y medicamentos que busca incorporar a la canasta común de prestaciones (PIAS) y el catálogo de medicamentos (FTM).