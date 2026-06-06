"Plan piloto": ASSE pagó entre marzo y abril $ 685.000 por traslados en taxis; fue antes de adjudicar licitación

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) pagó, en poco más de un mes, $ 685.000 —unos US$ 17.000— por 1.154 traslados de usuarios en taxis en el marco de un “plan piloto”, según datos del prestador a los que accedió El País a través de un pedido de acceso a la información pública.

ASSE resolvió, el 24 de marzo, comenzar a contratar viajes en taxis para usuarios “no medicalizados” como una medida de ahorro para el prestador, que cuenta con casi 1,5 millones de afiliados, tal como había señalado su presidente, Álvaro Danza.

Durante la última semana de marzo, ASSE contrató 122 viajes por $ 68.948, mientras que en abril pagó $ 615.750 por 1.032 traslados, detalló el prestador en la respuesta al pedido de acceso entregada en la pasada semana. El informe no incluyó datos sobre estos traslados realizados en mayo.

Las contrataciones de taxis, en el marco de un plan piloto "implementado con el objetivo de reducir los costos asociados al traslado de pacientes con vulnerabilidad social", al arrojar un desembolso de $ 684.698 por 1.154 viajes, implican un costo de unos $ 600 por viaje.

La medida derivó en recursos presentados por empresas de ambulancias contra el pliego y generó polémica en el ámbito político. Esto se debe a que, poco después de iniciar la licitación de traslados en el área metropolitana, ASSE resolvió contratar viajes a taxis —que se presentaron al llamado—, lo que despertó suspicacias.

"No hay ningún misterio ni ninguna cuestión rara", dijo Danza en el Parlamento. El jerarca dijo que estos viajes están destinados a pacientes que, de no ser trasladados, no podrían recibir prestaciones como la diálisis.

Danza sostuvo que la compra directa de viajes se realizó bajo la "misma modalidad" que se utilizaba para contratar a UTAM (antes ITHG), una firma cuestionada por el Frente Amplio durante la gestión pasada.

No obstante, subrayó la diferencia en los costos: mientras que en taxi el viaje cuesta $ 600, en UTAM ascendía a $ 8.150.

"Estamos pagando 13,6 veces menos", resaltó Danza ante el Parlamento. "Entre el 12 de abril y el 12 de mayo, la Administración ahorró exactamente $ 11 millones realizando entre 30 y 40 traslados por día en taxi", agregó.

En paralelo al piloto, resta que ASSE defina la adjudicación de traslados en el área metropolitana por hasta 150.000 kilómetros anuales. El 19 de mayo, el organismo recibió 17 ofertas provenientes de una aplicación de transporte, taxis, remises y servicios de ambulancia.