Una app de transporte, taxis, ambulancias y remises se presentaron a la licitación de traslados de ASSE

Diecisiete empresas, entre ellas una app de transporte, taxis, remises y ambulancias, se presentaron a la licitación de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), para llevar adelante traslados comunes “no medicalizados” en Montevideo, zona metropolitana y Canelones. El pliego señala que se deberán recorrer hasta 150.000 kilómetros anuales.

Presentaron ofertas a la licitación la app Cabify, las empresas de taxis Celeritas, la Gremial Única del Taxi y Santa Lucía Taxi; las firmas de ambulancias UTAM (ex ITHG), Drot, Solidar, Russomando y Ducis; la de remises Ramón Caraballo; las de alquiler de vehículos con chofer Gimenez y Gimenez, Tichtic, Varinter y Xeloa; la de transporte en general Lifix; la firma de servicios de enfermería Por el Bienestar; y Reel, de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS).

El servicio solicitado por ASSE contempla el traslado de pacientes ambulatorios y servicios programados —incluyendo consultas, estudios y altas— durante las 24 horas del día, los 365 días del año. La cobertura abarca Montevideo, el área metropolitana y Canelones, garantizando traslados hacia y desde centros de salud con un tiempo de respuesta máximo de 30 minutos.

La licitación despertó controversia al conocerse que, durante el proceso, el prestador implementó un "plan piloto" para contratar servicios de taxis, los que, a su vez, figuran entre los oferentes del llamado, tal como adelantó El País. Esta situación sembró dudas sobre el resultado del proceso y derivó en diversos pedidos de informes, además de un llamado a comisión del diputado nacionalista Amín Niffouri.

En paralelo, las firmas de ambulancias Drot y Russomando interpusieron recursos administrativos de revocación, jerárquico y de anulación. Sin embargo, ASSE levantó el efecto suspensivo al argumentar que una eventual demora en la contratación provocaría "un vacío operativo" y afectaría a "usuarios vulnerables", tal como informó El País.

En respuesta a esta resolución, ambas empresas presentaron además una denuncia contra ASSE ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del MEF.

Álvaro Danza, en Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados, la semana pasada. Foto: Leonardo Mainé.

"Estamos pagando 13,6 veces menos"

“No hay ningún misterio ni ninguna cuestión rara. No hay ningún acuerdo firmado con la Gremial Única del Taxi de ningún tipo, color, ni borrador”, remarcó el presidente de ASSE, Álvaro Danza, la semana pasada en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados, de acuerdo a la versión taquigráfica.

El titular del prestador público, que tiene bajo su órbita a 1,5 millones de usuarios, reconoció, no obstante, que se hizo una “compra directa” de traslados en taxi, la que sostuvo era la “misma modalidad” utilizada con UTAM, antes ITHG, una firma cuestionada por el Frente Amplio en la gestión pasada.

Danza planteó que los traslados licitados son de “carácter social”, para usuarios de ASSE que “no tienen patología aguda de ningún tipo, sino que son portadores de sus patologías crónicas como cualquier ciudadano normal que es hipertenso y se sube a un taxi”, dijo.

El titular de ASSE añadió que se pueden hacer traslados sociales en taxi porque hasta el “plan piloto” se hacían con “un móvil, con chofer, sin médico". Al mismo tiempo destacó que existe una diferencia de precios: el traslado en taxi cuesta $ 600 y en UTAM $ 8.150, indicó.

“Son pacientes de carácter social que perfectamente podrían ir por sus propios medios y, efectivamente, estamos pagando 13,6 veces menos”, resaltó el jerarca.

“Entre el 12 de abril y el 12 de mayo, la Administración ahorró exactamente $ 11 millones haciendo entre 30 y 40 traslados por día en taxi”, marcó el presidente de ASSE.