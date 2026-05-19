Horas claves para García Troche: Fiscalía de Paraguay tiene hasta mañana para presentar acusación

Mientras en Estados Unidos la causa contra Sebastián Marset ingresa en una etapa de análisis de prueba y negociaciones, en Paraguay se acerca una fecha clave para su expareja y madre de sus hijos, Gianina García Troche. La Fiscalía paraguaya deberá definir si la acusa por lavado de activos provenientes del narcotráfico, delito por el que está imputada. Mientras tanto, permanece recluida en una prisión de máxima seguridad.

García Troche fue detenida en el Aeropuerto de Madrid en julio de 2024, cuando llegaba desde Dubái. Había ya una alerta internacional de Interpol y un pedido de extradición de Paraguay, ya que estaba siendo investigada en el marco de la causa A Ultranza Py (la más grande en la historia del país contra el crimen organizado y lavado de dinero). El foco está puesto en la familia de Marset y la de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, su principal socio.

La mujer fue trasladada a Paraguay un año después de haber sido detenida. Desde ese momento se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el centro de máxima seguridad.

El fiscal antidrogas Deny Yoon Pak fue el encargado de pedir su imputación por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, lo que fue admitido por la jueza especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía.

Este miércoles vence el plazo para que Pak entregue el requerimiento conclusivo en la causa. Esto significa que puede presentar una acusación y pedir que el caso avance hacia juicio oral, solicitar un sobreseimiento provisional —lo que suspendería el proceso y haría cesar las medidas cautelares—, pedir el sobreseimiento definitivo o plantear alguna salida alternativa, aunque esta última posibilidad parece remota dada la gravedad de los hechos imputados y la expectativa de pena.

Según pudo saber El País con fuentes al tanto del caso, se espera que el fiscal presente una acusación formal y que luego se realice una audiencia preliminar en la que la jueza la admita y así comience el camino hacia el juicio oral.

El rol de García Troche en el clan Marset

Según la investigación de la Policía y Fiscalía de Paraguay, la expareja de Marset habría constituido la sociedad Grupo San Jorge S.A., cuyo nombre comercial era Total Cars, una automotora de alta gama. Los investigadores presumen que fue usada para introducir dinero ilícito al sistema financiero. Ella figuraba con el 75% de participación y como presidenta de la sociedad.

La tesis fiscal es que esa empresa y algunas cuentas bancarias servían para “poner en circulación” las ganancias que Marset obtenía del tráfico internacional de cocaína. También se presume que utilizó documentación laboral falsa para abrir una cuenta bancaria.

En contraposición, sus abogados sostienen que la participación de García Troche en Total Cars fue meramente formal, que no administraba ni operaba la empresa, y que no hay documentos que prueben que recibió dinero o controló la firma.