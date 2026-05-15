Custodiada y aferrada a un peluche: así fue el retorno de Tatiana Marset Alba a la cárcel tras su internación

La media hermana del narcotraficante Sebastián Marset, Tatiana Marset Alba, ya fue sometida a análisis y volvió a la cárcel de Palmasola, luego de que se la diagnosticó con hepatitis tipo A, lo que no requiere internación, informó el gobernador de Palmasola, Juan Carlos Corrales.

La mujer fue trasladada pasado el mediodía del jueves desde la cárcel de Palmasola hasta el hospital San Juan de Dios debido, según el informe, debido a una complicación de salud que reportó en la madrugada. No obstante, poco antes de las 18:00 arribó al centro de reclusión a bordo de una ambulancia.

Corrales indicó en declaraciones al medio local El Deber que la mujer fue sometida a análisis de sangre, ecografías y tomografías, que confirmaron el diagnóstico de hepatitis tipo A, pese a que inicialmente se sospechaba que tenía pancreatitis.

El gobernador señaló que la reclusa está estable por lo que recibió el alta del hospital y recibirá su tratamiento médico en el establecimiento de salud de la cárcel, donde guarda detención preventiva desde inicios de marzo de este año por un proceso por tráfico de armas y asociación delictuosa. Un detalle que llamó la atención fue que en todo momento Marset Alba llevó con ella un peluche.

Tatiana Marset Alba, detenida en un operativo en Santa Cruz de la Sierra. Foto publicada por la Agencia Boliviana de Información.

Caso Marset

El uruguayo fue entregado el 13 de marzo a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero.

Marset estuvo prófugo de la Justicia desde mediados de 2023, cuando salió a la luz el estilo de vida que llevaba en Santa Cruz, donde incluso llegó a fundar y jugar en un equipo de fútbol de segunda división.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: AFP.

El uruguayo está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y era requerido por la Justicia de Uruguay, Paraguay y Brasil, así como por la DEA, Europol e Interpol.

Desde mayo de 2025 fue incluido entre los fugitivos más buscados por la agencia estadounidense y en febrero de este año pasó a ocupar el tercer lugar en su lista de prioridades.