Tatiana Marset Alba fue trasladada de prisión a un hospital en Bolivia por posible pancreatitis
La joven de 22 años fue llevada en una ambulancia al hospital San Juan de Dios en Santa Cruz, con fuerte custodia de policías antinarcóticos, e ingresada en una silla de ruedas.
La media hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, Tatiana Marset Alba, fue trasladada este jueves de la prisión donde está recluida en el este de Bolivia a un hospital para recibir atención médica por un posible caso de pancreatitis, bajo fuerte custodia policial.
El comandante departamental de la región oriental de Santa Cruz, David Gómez, dijo a los medios que esta madrugada, "la señorita Marset se puso mal" y que, "de acuerdo al diagnóstico médico, tendría pancreatitis".
Tatiana Marset, hermana del n4rcotr4ficante uruguayo, se dirige hacia el hospital San Juan de Dios, donde la joven recibirá atención médica. Según el Comando Policial, la imputada sufre de pancreatitis.— EL DEBER (@grupoeldeber) May 14, 2026
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Gómez indicó que se gestionó una orden judicial para trasladar a la mujer desde la cárcel de Palmasola, donde permanece recluida desde marzo pasado, a un hospital en Santa Cruz "donde va a recibir atención médica".
Tatiana Marset, de 22 años, fue llevada en una ambulancia al hospital San Juan de Dios, con fuerte custodia de policías antinarcóticos, e ingresada en una silla de ruedas, según mostraron canales de televisión locales.
Caso Marset
Por el momento, no ha habido un nuevo reporte sobre la salud de la joven, que fue detenida el 13 de marzo en Santa Cruz, en el mismo operativo en el que Sebastián Marset resultó capturado por policías bolivianos.
El uruguayo fue entregado ese mismo día a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero.
Marset estuvo prófugo de la Justicia desde mediados de 2023, cuando salió a la luz el estilo de vida que llevaba en Santa Cruz, donde incluso llegó a fundar y jugar en un equipo de fútbol de segunda división.
El uruguayo está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y era requerido por la Justicia de Uruguay, Paraguay y Brasil, así como por la DEA, Europol e Interpol.
Desde mayo de 2025 fue incluido entre los fugitivos más buscados por la agencia estadounidense y en febrero de este año pasó a ocupar el tercer lugar en su lista de prioridades.
EFE
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