ASSE despliega ambulancias para personas en calle y alquila "con opción a compra" el Sanatorio 1 del Casmu

"Trabajamos con un horizonte que en Uruguay no haya personas viviendo en la calle, porque la calle no es un lugar para vivir", destacó el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, en rueda de prensa, en la presentación de acciones para “fortalecer” la atención en materia de salud mental y las situaciones de adicciones de la población que vive en la calle.

En medio de la alerta roja por frío extremo para personas en situación de calle, las autoridades del Mides, del Ministerio de Salud Pública (MSP), de la Administración Nacional de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y de la Junta Nacional de Drogas (JND) presentaron cuatros acciones para “fortalecer” la atención de la población más vulnerable.

Se anunció la creación del Policlínico de Atención en Situación de Calle y Otras Vulnerabilidades (PASO), conformado por tres ambulancias que funcionarán como policlínicos móviles equipados con consultorios, rayos X digitales y módulos odontológicos que van a recorrer refugios y plazas para brindar atención a la gente en calle.

“Estamos ubicando los centros de salud donde están las personas en calle”, dijo el titular de ASSE, Álvaro Danza, sobre la medida que “disminuye las barreras de acceso, facilita el acceso a las prestaciones, las medidas preventivas, las inmunizaciones, al control odontológico, a la prevención de enfermedades transmisibles”, acotó.

Danza también anunció el “alquiler con opción de compra” de las instalaciones del Sanatorio 1 del Casmu, ubicado en Colonia y Arenal Grande, “deshabitado” hace unos seis años, que está “en buenas condiciones”, dijo. La mutualista está intervenida por el Poder Ejecutivo desde el 29 de julio de 2024.

El titular de ASSE planteó que está prevista la ocupación del local ubicado en Cordón en “10 o 15 días” tras refacciones “menores”, por US$ 500.000, para instalar allí 50 camas, en dos pisos. Un piso está en “muy buen estado” y otro piso que está en una “situación aceptable”, agregó el jerarca. El País consultó, sin éxito, tanto a ASSE como a Casmu el precio del arrendamiento.

La nueva contratación a Casmu, que se conoce poco después de la denuncia de esta gestión de ASSE por presuntas irregularidades en el convenio firmado en 2022 con la mutualista, busca “aumentar” las camas disponibles para el prestador público. De un total de 2.000 camas, el 15% están ocupadas por pacientes sociales (aquellos que no pueden estar internados en domicilio por no contar con acompañamiento), dijo Danza.

El presidente de ASSE agregó que está previsto que sean derivados al local de Casmu pacientes que están en una “situación gris”, en referencia a que podrían permanecer con internación domiciliaria si tuvieran condiciones para ello. Se prevé que funcionen allí servicios de cuidados moderados y de atención aguda en salud mental.

La tercera medida es la creación de una unidad de enlace, que funcionará las 24 horas del día, todos los días, con el objetivo de “centralizar” todas las líneas telefónicas vinculadas por este asunto que va a “clasificar” la “mejor asistencia”, añadió Danza.

ASSE también anunció que cederá en comodato terrenos “ociosos” bajo su propiedad al Mides, tanto de Montevideo e interior, para el instalar proyectos habitacionales y productivos destinados a personas en calle. Puso como ejemplo que la Colonia Ceremos, con más de 300 hectáreas, “perfectamente podrían servir para este plan, hay que pensarlo bien”, dijo.