"Tasa muy baja": expertos alertan que solo una quinta parte de las embarazadas recibió la vacuna antigripal

Solo una quinta parte de las embarazadas accedió a la vacuna contra la gripe, recomendada por las autoridades sanitarias y expertos, de acuerdo al último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública (MSP). El volumen de inmunizaciones en esta población está por debajo de lo deseable, que se ubica a partir del 50% de cobertura, en adelante.

“La tasa de vacunación está muy baja en esta población. Solo 21%, según informe del MSP”, señaló en su cuenta de la red social X el infectólogo grado 5 Julio Medina, al frente de la Unidad Académica de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República (Udelar).

“Estamos viendo embarazadas no vacunadas con gripe grave, incluso con ingreso a CTI”, agregó Medina, sobre el impacto de la gripe. Las dosis antigripales son gratuitas, se pueden obtener en cualquier vacunatorio y sin necesidad de presentar receta médica.

Las embarazadas y las puérperas hasta los seis meses del parto son uno de los “grupos prioritarios” que marcó el MSP en la campaña de vacunación, al igual que en años anteriores. Si bien está recomendada para cierta población, las vacunas están disponibles para cualquier persona mayor de seis meses. Uruguay ofrece gratis dosis trivalentes, que cubren contra la influenza H3N2, la H1N1 y el linaje B/Victoria, y son fabricadas en Argentina por el laboratorio Seqirus bajo las recomendaciones de la OMS.

Hasta este lunes, a la novena semana de campaña, 4.751 “personas gestantes” recibieron la dosis antigripal, en un total de 452.110 personas que ya la obtuvieron, de las 600.000 compradas en esta campaña, informó el MSP. La cartera sigue insistiendo con reforzar la vacunación y destaca la cifra obtenida, pese a la dispar cobertura entre grupos prioritarios.

Lo cierto es que la advertencia de Medina no es aislada. Varios expertos médicos consultados por El País también ven con preocupación el “bajo” porcentaje de adhesión de una de las cuatro dosis recomendadas para las embarazadas. Estas son la vacuna antigripal, anticovid-19, triple bacteriana (dpa- T) y contra el virus respiratorio sincicial (VRS).

“Por más normal que sea el embarazo, es una situación de compromiso de la inmunidad normal. Entonces la gripe más común puede llegar a complicarse en una embarazada, y es algo prevenible, o en aquellas que se contagian disminuir su gravedad”, puntualizó Gonzalo Sotero, titular de la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay (SGU). “Las vacunas son insumos totalmente seguros para la madre y para el bebé”, dijo.

Foto: MSP.

“Indudablemente en algo estamos fallando, más allá de todas las campañas de difusión a nivel nacional del MSP, de las instituciones y nosotros en el consultorio”, reconoció Sotero, sobre el nivel “tan bajo” de cobertura. Sobre todo valorando que esto ocurre en un país con escaso número de embarazadas –que está a nivel de finales del siglo XIX-, cuando hay una atención “muy grande” de estas mujeres y con un acceso “muy fácil” a la vacuna.

Sotero, en línea con otros consultados, explicó que uno de los principales factores que inciden en la magra adhesión de las embarazadas es la “no creencia” en las vacunas, a nivel general, consideradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las dos estrategias de salud pública más eficaces para salvar vidas, junto con el acceso al agua potable.

En el caso de la vacuna contra la influenza, circula el mito de que obtenerla genera un cuadro gripal, cuando esto es “imposible” ya que contienen virus inactivados, por lo que “no generan la enfermedad”, resaltó Sotero. En otras palabras, una embarazada vacunada puede cursar gripe, pero la dosis evita cuadros graves que requieran internación y el riesgo de muerte.

El virólogo Santiago Mirazo, por su parte, resaltó que es un “comportamiento global” la falta de adhesión de las embarazadas a las dosis, quienes son “significativamente más proclives” a tener un “cuadro severo” con “mayor riesgo de hospitalización”, dijo.

El embarazo “altera” el sistema inmunológico y cardiovascular y pulmonar. Y aunque el virus no atraviesa la placenta con facilidad, el cuadro de inflamación de la madre “que puede ser muy severo” puede derivar en partos pretérmino y anomalías congénitas, agregó Mirazo.

“La vacuna antigripal se tiene que dar a las embarazadas porque son una población de altísimo riesgo para formas graves de influenza, que están circulando ahora”, dijo la pediatra Alicia Fernández, ex directora del Área Programática de Salud de la Niñez del MSP.

El porcentaje de cobertura a la fecha es “preocupante” pero “no llama la atención”, agregó la experta, tomando en cuenta que no se suele alcanzar el porcentaje de vacunación que se desearía para las poblaciones de riesgo, como las embarazadas.

Detrás de esta adhesión, Fernández entiende que hay una “falta de percepción de riesgo”, valorando que no va a ocurrir nada grave, cuando la influenza es un cuadro que da “fiebre elevada, repercusión general y puede tener complicaciones”, dijo. “Creo que los ginecólogos tienen que insistir en que se tienen que vacunar”, añadió.

“La gente cree que la influenza es una estupidez, pero es una enfermedad potencialmente grave. En las embarazadas, sin dudas, y en los niños entre los seis meses y cinco años, también”, resaltó Fernández, especialista en cuidados intensivos en niños.

“El MSP hizo una campaña de vacunación fuerte, pero hay una falta de percepción de riesgo de las familias, así como las falsas creencias de que te vacunas y adquirís la enfermedad, lo cual es mentira”, resaltó la pediatra.

“Ante el período invernal que se viene, esta cobertura nos puede jugar en contra, tomando en cuenta que el embarazo tiene sus riesgos”, advirtió, por su parte, el titular de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), Sergio Venturino.

“Si la gestante se engripa también aumentan las posibilidades de complicaciones a la embarazada, y el riesgo de nacimientos de bebés prematuros”, remarcó el pediatra. El virus de la gripe suele provocar también afecciones respiratorias a los recién nacidos y lactantes pequeños, lo cual esa morbilidad es “importante” tomarla en cuenta, añadió.

Natalia Pérez, expresidenta de la SGU, destacó que es “terrible” el porcentaje de vacunación antigripal entre las embarazadas cuando está establecido como pauta recomendar estas dosis, y otras para esta población.

“La gente que ingresa a CTI por las comorbilidades que tiene la gripe, generalmente es la que no está vacunada. La vacuna disminuye las complicaciones de la gripe, por eso es importantísimo vacunarse”, resaltó.

Entre los factores de por qué ocurre esta baja adhesión, Pérez planteó que si bien hay pacientes que están en contra de las vacunas, “no son la mayoría”. Planteó que hay ciertas dificultades en el acceso, como que las embarazadas deban pedir número para obtener la dosis, como ocurre en algunos hospitales.

Y que si bien hay “muchos” vacunatorios que habilitan las dosis, se debería ofrecer a la salida de las consultas de embarazadas, y en otros horarios tomando en cuenta que ciertos locales ofrecen las dosis hasta una hora en la tarde, y que se ofrecen con número. “Yo trabajo en Pando, donde hay numeración, y a veces hay gente que se queda sin número”, dijo.

Para Álvaro Galiana, pediatra e infectólogo y exdirector del Hospital Pereira Rossell, la cifra de vacunación en embarazadas es un “poco preocupante”, valorando de que actualmente hay “muchos casos” de influenza A, que “puede ser importante” para niños y embarazadas. “Cursar influenza puede generar un riesgo importante para la madre y el feto”, remarcó

Galiana presentó una preocupación aún mayor con la cobertura vacunal en menores de entre seis meses y cinco años (12%), que pueden tener una “enfermedad severa”, en un contexto de casos “importantes” de influenza en niños pequeños.

Fernández, en esa línea, dijo que el porcentaje de cobertura en niños es “bajísimo”, cuando son población de “alto riesgo” para las formas de influenza. “Algo está pasando por lo cual no estamos llegando a las poblaciones de riesgo”, remató.