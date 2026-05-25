Emergencias móviles reportan suba del 35% en consultas por cuadros respiratorios y gripe ante los primeros fríos

El presidente de la Cámara de Emergencias Móviles del Uruguay, Gustavo López, informó a El País que se ha registrado un aumento del 35% en las consultas respecto a los meses anteriores, coincidiendo con la llegada de los primeros fríos intensos. Estas consultas han crecido debido a las bajas temperaturas, "principalmente por cuadros respiratorios y gripe", afectando en mayor medida a niños que a adultos, tanto en el norte como en el sur del país, señaló López.

Por su parte, el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública (MSP), cerrado al 2 de mayo (semana epidemiológica 17), incluye un capítulo dedicado al monitoreo de consultas en emergencias móviles. "En la semana epidemiológica 13 de 2026 se observó un incremento en la tasa de consultas por infección respiratoria en menores de 15 años respecto a las semanas inmediatas anteriores; sin embargo, esta cifra se mantiene en rangos similares a los observados en 2025. El corredor endémico se sitúa en la zona de seguridad", detalló el organismo.

La cartera que dirige Cristina Lustemberg insiste en la importancia de acceder a la vacunación contra la gripe. Hasta el 12 de mayo, fecha del último dato disponible, se habían suministrado unas 409.000 dosis de las 600.000 adquiridas para esta campaña. La vacuna puede ser recibida por cualquier persona a partir de los seis meses de edad, en cualquier vacunatorio y sin necesidad de receta médica.

Los grupos prioritarios para la vacuna antigripal incluyen a niños de entre seis meses y cinco años, adultos mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas o inmunosuprimidas, embarazadas y puérperas hasta los seis meses posteriores al parto, personal de salud, trabajadores de residenciales y personal de servicios esenciales (docentes, policías, militares y bomberos), entre otros.

Las dosis contra la influenza brindan protección al menos dos semanas después de su aplicación. Por ello, las autoridades sanitarias recomiendan obtener la vacuna cuanto antes para prevenir cuadros graves. El MSP adelantó este año la campaña a marzo, con dosis que "brindan protección" contra el subclado K de la influenza A (H3N2), conocida popularmente como "súper gripe".

"En este momento, las consultas empiezan a aumentar y las internaciones también", dijo la semana pasada el director del Hospital Pereira Rossell, Gustavo Giachetto, a Canal 10. El centro de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) recibió una partida de unos 100 millones de pesos a través del Plan Invierno, como es habitual, para reforzar el personal médico y no médico ante un aumento del 25% en la demanda de camas de internación durante la época invernal.

"En general, hay una idea popular de que la gripe es un resfrío y pasa, pero sabemos que causa cuadros importantes y hospitalizaciones en niños, así como cuadros mortales", señaló Giachetto, docente grado 5 de Pediatría.

El "enemigo más importante" para el hospital pediátrico, agregó Giachetto, es el virus respiratorio sincicial (VRS), una de las principales causas de infecciones respiratorias graves en menores de seis meses —como la bronquiolitis—, que también tensiona el sistema de salud por su tratamiento. Para prevenir el VRS, el MSP ofrece una vacuna para embarazadas de entre 32 y 36 semanas de gestación.