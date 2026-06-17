Encuesta de Factum: el 46% de los montevideanos desaprueba gestión de Bergara en la IMM y el 23% la aprueba

La aprobación del intendente de Montevideo, Mario Bergara, alcanzó el 23% según la última encuesta de la consultora Factum, presentada este miércoles. Los datos corresponden a la medición del segundo bimestre de 2026.

Los datos presentados en VTV Noticias por el director de Factum, Eduardo Bottinelli, indican que un 46% desaprueba la actuación del intendente de Montevideo, 30% ni aprueba ni desaprueba y un 1% no sabe o no contesta.

La encuestadora realizó la siguiente pregunta: "En cuanto a la actuación de Mario Bergara como intendente de Montevideo: ¿La aprueba, ni aprueba ni desaprueba, o la desaprueba?". Al encuestado las opciones se le mencionan en orden aleatorio.

Cuando se divide en franja etaria, las personas de 62 años y más tienen mayor aprobación hacia la gestión de Bergara. Los datos en esta franja son: 31% de aprobación, 42% desaprobación y 26% ni aprueba ni desaprueba.

Entre personas de 49-61 años la aprobación es de 22%, la desaprobación de 47% y ni aprueba ni desaprueba un 29%. Por otro lado, entre personas que tienen 34-48 años la aprobación es de 17%, la desaprobación de 46% y un 37% ni aprueba ni desaprueba.

En la franja etaria más joven, de entre 18-33 años, es donde la desaprobación es mayor (55%) y la aprobación menor (15%). Además, en esta franja un 30% ni aprueba ni desaprueba.

Mario Bergara en Torre Ejecutiva. Foto: Darwin Borrelli.

Por partido político

Cuando la medición divide entre quienes votaron al Frente Amplio en las elecciones nacionales de octubre de 2024, los datos son los siguientes: 43% de aprobación, 19% de desaprobación y 37% ni aprueba ni desaprueba. El restante 1% no opina.

Entre quienes votaron a la coalición republicana en las últimas elecciones nacionales, los resultados son: 2% aprueba, 18% ni aprueba ni desaprueba y un 80% desaprueba.

Ficha técnica

La encuesta fue realizada entre el 18 de abril y el 5 de mayo. La muestra fue de 460 casos por telefonía celular. Los encuestados fueron hombres y mujeres, residentes en Montevideo y de 18 años en adelante.