Con más inspecciones y fiscalizaciones, la IMM se propone recuperar "progresivamente" el Arroyo Miguelete

Hay varios aspectos de la gestión de la ciudad que aunque pasan las administraciones de la Intendencia de Montevideo no se terminan de resolver. Uno de ellos es la limpieza del Arroyo Miguelete.

Y este lunes de mañana, en pleno barrio del Prado, autoridades de la comuna presentaron un plan integral para recuperar "progresivamente" la calidad ambiental y el agua del Miguelete.

En gestiones anteriores, con el hito del Plan Especial de Mariano Arana de 2003, se lograron avances, como en el propio olor del arroyo y en el realojo de asentamientos, pero sigue siendo un curso de agua que está lejos de ser cristalino.

Y si bien la intendencia regularmente despliega cuadrillas para limpiar su cauce, y como informó El País retiró 7.894 kilogramos de basura del arroyo en 2025, ahora está apuntando a un plan integral.

La intendencia se propone trabajar en toda la cuenca del arroyo, desde su nacimiento en la zona de Cuchilla Pereira cerca del límite con Canelones hasta su desembocadura en la Bahía de Montevideo. El curso de agua pasa por los municipios A, C, D y G y por distintos barrios como Casavalle, Aires Puros, Prado y Capurro.

El plan de la IMM

Según presentaron desde el departamento de Desarrollo Ambiental, el plan para el Miguelete abarca varios ejes.

Uno implica hacer hincapié en la fiscalización y el control de lo que se vierte en el arroyo.

Históricamente ha sido un problema la basura que tiran clasificadores irregulares, asentamientos en la ribera y también empresas. Para controlar estas situaciones, la intendencia se propone fortalecer las inspecciones y las denuncias ambientales.

Además, en la reunión de este lunes en el Prado, la intendencia planteó realizar un mantenimiento continuo de los márgenes y el cauce del arroyo, instalando biobardas para retener residuos flotantes e identificando y controlando fuentes contaminantes. También quiere trabajar en la recuperación de los márgenes del arroyo con vegetación nativa, así como restaurar taludes.

Otra línea de trabajo es la instalación de un sistema de monitoreo permanente para conocer en tiempo real el estado del agua y detectar problemas.

Asimismo se buscará reducir los riesgos de inundaciones y los impactos sobre los barrios cercanos a la cuenca.

Finalmente, otro de los ejes de la comuna implica crear una gobernanza para que coordinen organismos, municipios, la academia y la propia comunidad.

El alcalde del Municipio C, Damián Salvetto, dijo a El País que se está trabajando en estudiar "el impacto en la desembocadura del miguelete en la bahía".

"Con la Facultad de Ciencias y a raíz de un planteo en las asambleas preparatorias del Plan de Desarrollo Municipal, surgió la iniciativa", explicó.

Las autoridades se volverán a reunir en un mes, el 16 de julio.

Una "degradación" en el arroyo

En febrero de este año, cuando cada departamento de la intendencia fue a presentar su presupuesto, Desarrollo Ambiental habló sobre el estado del Miguelete.

Allí, la gerenta de Gestión Ambiental, Verónica Pastore, dijo que se había observado una “degradación” en el curso de agua.

“Se está trabajando desde fines de noviembre, principios de diciembre con una estrategia muy fuerte específicamente en el arroyo Miguelete, porque se observó que había una degradación”, explicó según consta en la taquigráfica.

“Se vio que era necesario poner durante prácticamente el primer mes un equipo muy fuerte vinculado a maquinaria, y en paralelo una cuadrilla que recorre siete kilómetros: se van tomando tramos semanales y se va trabajando de un lado para el otro”, continuó.

Además, dijo que ese trabajo se “entrecruza” con denuncias y con la información que les llega desde los municipios atravesados por el arroyo.

Quien fuera gerenta de Gestión Ambiental bajo la administración de Carolina Cosse, Verónica Piñeiro, había liderado el plan de Áreas Liberadas con el que se retiraban toneladas de basura de cursos de agua.

En diálogo con El Observador en 2024, Piñeiro había destacado que con los años el Miguelete había atravesado mejoras, como con "los olores", con los "pequeños" asentamientos que quedaban y con "casi un 100%" de saneamiento en la Cuenca del Miguelete.

Dinero extra

Recientemente, se votaron en la Junta Departamental cuatro proyectos extrapresupuestales de la intendencia.

Se trata de planes prioritarios para los que la intendencia de Mario Bergara solicitó endeudarse más allá de este periodo. El único que fue aprobado por unanimidad, incluso con los votos de todo el Partido Nacional, fue el que implicó US$ 130 millones para el Plan de Saneamiento VII.

En su detalle, este proyecto destinaba US$ 5 millones para proyectos de mejora de calidad del agua. El plan habla además de ejecución de proyectos para "tratamiento de efluentes y disposición final" y para el control de "alivios de sistemas unitarios".

