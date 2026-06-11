¿Qué pasará con los empleados de los casinos municipales? La definición de la IMM sobre su futuro

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, afirmó que los funcionarios de los casinos municipales no serán incorporados a la Dirección General de Casinos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el marco de la transición. Además, el jerarca expresó que quienes actualmente cumplen funciones en ese servicio podrán optar entre jubilarse o desempeñarse en otras áreas de la Intendencia de Montevideo (IMM).

Bergara señaló en rueda de prensa que los trabajadores "ya están incorporados" porque son funcionarios de la intendencia y aclaró que "no van a pasar a la Dirección de Casinos". En ese sentido, indicó que la administración mantiene conversaciones con los gremios del sector, que representan a cerca de 50 personas, para definir las alternativas.

Según indicó, la mayoría de los funcionarios cuenta con "causal jubilatoria", por lo que tendrán "la opción del egreso jubilatorio", mientras que otros serán reasignados a distintas tareas dentro de la comuna, expresó en declaraciones consignadas por Telenoche (Canal 4).

"Estamos en diálogo para ver cuál es la salida. La inmensa mayoría de ellos tienen causal jubilatoria y otros van a integrarse a otras tareas en el marco de la Intendencia de Montevideo", expresó Bergara.

Mario Bergara en Torre Ejecutiva. Foto: Darwin Borrelli.

Denuncian "improvisación"

El senador por el Partido Nacional Martín Lema realizó un nuevo pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que brinde detalles sobre el traslado del Casino Parque Hotel de la Intendencia de Montevideo (IMM) al ministerio.

El legislador nacionalista explicó que en febrero pasado había realizado una solicitud para conocer detalles del paso del casino municipal al MEF, sin embargo, relató que "no se brindaron detalles". En la respuesta, a la que accedió El País, el ministerio señaló que "a la fecha no está previsto el traspaso a nuestra unidad de los funcionarios departamentales afectados a dicho casino, el cual será explotado con personal de la unidad y se espera poder concretar la transición este 2026".

Lema dijo a El País que en el nuevo pedido de informes consultó "¿con qué personal funcionará el referido casino una vez concretada la transferencia al MEF?" y "si se prevé realizar nuevos llamados o contrataciones" y en caso afirmativo "¿bajo qué modalidad? y ¿con qué previsión presupuestal?

Persona jugando en una máquina del Casino Parque Hotel. Foto: Santiago Magni.

Además, el senador nacionalista y excandidato a la Intendencia de Montevideo en las últimas elecciones departamentales preguntó "¿cuál es el costo estimado anual en materia de recursos humanos para el funcionamiento del casino bajo órbita del MEF?". También consultó "si ¿se ha realizado un estudio técnico sobre la estructura funcional necesaria para su operación?".

"Con todos los problemas que hay en Montevideo no se puede entender cómo mantienen el casino municipal que da pérdidas millonarias", señaló el legislador blanco. Para Lema, "no se puede seguir anunciando sin concretar" y "las respuestas del MEF muestran una gran improvisación en la coordinación".

"No está claro si la idea es trasladar funcionarios de la IMM o no. Todo parece indicar que no. Entre 2020 y 2023 hubo 476 millones de pesos de pérdidas", concluyó.