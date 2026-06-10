IMM dedicará dos pantallas gigantes para ver los partidos de Uruguay durante el Mundial 2026: dónde estarán

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que transmitirá los partidos de Uruguay en el Mundial 2026 a través de dos pantallas gigantes en Montevideo.

Este servicio surge de un convenio firmado por el intendente montevideano, Mario Bergara, con IMPO para que se televisen en esas pantallas los partidos de la selección uruguaya en la fase de grupos de la justa mundialista, que comienza este jueves 11 de junio de 2026.

Pantallas gigantes para ver los partidos de Uruguay gratis

De acuerdo con la IMM, las pantallas de la Fan Fest oficial en Montevideo para ver los primeros tres partidos de Uruguay en el Mundial estarán en el Espacio Modelo y la explanada de la Intendencia, sobre la pantalla de IMPO.

La comuna informó que la pantalla para ver los partidos gratis será “de última tecnología”.

Eventos para ver a Uruguay el lunes 15 de junio

Uruguay debuta en el Mundial este lunes 15 de junio frente a Arabia Saudita, a las 19:00 horas. Previo a ese partido, en la explanada de la Intendencia se realizará un espectáculo de La Ola Celeste, un conjunto de coros que, según el gobierno montevideano, “interpretarán canciones populares que refieren a la identidad futbolera nacional”.

Gente mirando un partido de Uruguay en la pantalla de IMPO, frente a la explanada de la Intendencia. Francisco Flores/Archivo El Pais

En tanto, en el Espacio Modelo el ingreso será libre pero sujeto al aforo correspondiente al área destinada. Además, la jornada incluirá una propuesta artística protagonizada por el Fata Delgado.

En su comunicado, la IMM además detalló que habrá foodtrucks tanto en la explanada como en el Espacio Modelo, como también lugares para intercambiar figuritas de álbumes del Mundial.

“Las jornadas de la Fan Fest celeste proponen una fiesta de la convivencia arraigada en la identidad de Montevideo y forman parte de las expresiones culturales más importantes del Uruguay, como es el fútbol”, señaló la Intendencia.

Partidos de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026

Uruguay integrará el Grupo H del Mundial junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Su debut será el lunes 15 de junio frente a la selección de Arabia Saudita, a las 19:00 horas de Uruguay, en el Estadio Miami (Hard Rock Stadium).

Formación de la selección uruguaya durante las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La fecha 2 para los dirigidos por Bielsa será el domingo 21 de junio de 2026, frente a Cabo Verde. Ese encuentro también será a las 19:00 horas y será la segunda presentación de la Celeste en el Estadio Miami.

Para la fecha 3, Uruguay se desplazará a Guadalajara, México, para medirse a España. Ese encuentro será el viernes 26 de junio de 2026, a las 21:00 horas de Uruguay.