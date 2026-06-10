El premio económico para Uruguay por disputar el Mundial 2026 y cuántos millones podría ganar por avanzar

La selección de Uruguay ultima detalles de su preparación para el Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. Los dirigidos por Marcelo Bielsa se estrenarán en el certamen el próximo lunes 15 de junio ante Arabia Saudita a las 19:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami.

Además de la gloria deportiva que buscan todas las selecciones en el evento más importante del mundo del fútbol, las selecciones cuentan con un fuerte incentivo económico que se reparte entre el monto por participar y el que obtendrán en caso de ir avanzando de fase.

De acuerdo a lo informado por la página web de FIFA en diciembre del 2025, los premios se incrementaron en un 50% en relación al Mundial de Qatar 2022, por lo que se repartirá un total de US$655.000.000

entre los 48 participantes.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el sorteo del Mundial en México, Estados Unidos y Canadá. Foto: AFP.

Por participar en la fase de grupos, Uruguay recibe US$9.000.000. En caso de avanzar a dieciseisavos de final, recibirá un monto extra de US$2.000.000 que incrementará la recaudación a US$11.000.000.

En tanto, si pasa a octavos de final obtendrá US$4.000.000 más que aumentarán la cifra a US$15.000.000.

Por alcanzar los cuartos de final, la selección recibiría US$4.000.000 extra (US$19.000.000 en total), al tiempo que si avanza a semifinales se asegurará US$8.000.000 más (US$27.000.000 en total). Si Uruguay finalizara en el tercer puesto, la cifra total recaudada ascendería US$2.000.000 más para alcanzar los

US$29.000.000.

En caso de salir segundo, recibirá US$4.000.000 adicionales (US$33.000.000 en total) y el campeón tendrá

US$17.000.000 más en sus arcas, obteniendo un total de US$50.000.000.

Federico Valverde y Darwin Núñez celebran el gol de Uruguay en el amistoso ante Inglaterra en Wembley. Foto: AFP.

Además, cada selección clasificada recibe US$1.500.000 destinados a cubrir los gastos de preparación que incluyen hospedajes y otras cuestiones logísticas. Por tanto, el monto mínimo que recibirá Uruguay es de

US$10.500.000.

La comparativa del Mundial 2026 con los premios repartidos en Qatar 2022

Lionel Messi celebrando el Mundial de Qatar 2022 con la selección argentina. Foto: Nicolás Pereyra/Archivo El País.

A modo de comparación, ¿cuáles fueron los premios repartidos en el Mundial de Qatar 2022 donde la selección argentina se consagró campeona? El total fueron unos US$440.000.000 a repartir entre las 32 selecciones que participaban por entonces. Aquellos países que no pasaron de fase de grupos recaudaron US$9.000.000. Por acceder a octavos de final se les otorgaba una bonificación de US$4.000.000 extra, al tiempo que aquellos clasificados a cuartos obtenían US$4.000.000 más -alcanzando un total de US$17.000.000-.

En tanto, el que terminaba en el cuarto puesto -que en aquella edición fue Marruecos- recibía US$8.000.000 más y, por tanto, ingresaba US$25.000.000 a sus arcas.

El ocupante del podio, que en la última edición fue Croacia, se llevó US$27.000.000, mientras que Francia, que cayó por penales en la definición por el título contra Argentina, recibió US$30.000.000.

El plantel liderado por Lionel Scaloni se adjudicó unos US$42.000.000. Al igual que en la edición 2026, cada federación recibió US$1.500.000 para cubrir los gastos vinculados a la preparación y la logística.