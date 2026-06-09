¿Muslera o Rochet? Qué factores pesan más en la balanza de Bielsa para el arco de Uruguay en el Mundial 2026

El Loco se ganó bien su apodo, pero no se anda con sorpresas. La convocatoria de Marcelo Bielsa en Uruguay para el Mundial 2026 no es muy distinta a las que hizo en las Eliminatorias, salvo por un detalle: los arqueros. Fernando Muslera, que anunció su retiro luego de la Copa del Mundo 2022 en Qatar y mantuvo una charla con el entrenador, regresó tras un mojón en el ciclo; la derrota por goleada frente a Estados Unidos. Aunque ese día no atajó Sergio Rochet, titular en la clasificación, el Chino, que arrastró algunas lesiones, ahora peleará por el puesto.

Bielsa pudo haber buscado un líder en Muslera, pero la realidad es que en los últimos dos partidos (amistosos frente a Inglaterra y Argelia) el entrenador alternó entre los dos y deberá elegir a uno para el debut mundialista frente a Arabia Saudita el próximo 15 de junio a las 19:00 en Miami. "La titularidad no la puedo confirmar", dijo el rosarino en su última conferencia de prensa.

Cuando inició su proceso, el Loco se comunicó con Muslera. “Me llamó para ver qué era lo que yo pensaba y me entendió enseguida. No es que hayamos tenido una charla muy larga. Entendió mi postura. Para mí la selección fue el sueño hecho realidad y lo disfruté muchísimo”, confesó el arquero, que anunció su retiro en 2024 e incluso fue despedido con un video por las cuentas oficiales de la selección uruguaya. ¿Qué cambió?

Muslera había perdido la continuidad en Galatasaray, pero llegó a Estudiantes de La Plata y su nivel fue tal que evocó sus mejores épocas en la selección. No era una idea descabellada, porque Sergio Rochet tuvo algunas lesiones que lo marginaron un poco. Y Bielsa lleva, celosamente, ese registro de sus jugadores.

En el último año, el Chino se perdió 10 partidos con el Inter de Porto Alegre y seis con la selección. Tuvo una fractura en la mano, un hematoma en un pie, una lesión en el gemelo y, lo último, una molestia lumbar. “Estaba calentando y tuvo un pequeño dolor lumbar, como que quedó un poco trabado. Pero va a estar bien”, confió Paulo Pezzolano, entrenador de Inter, a radio El Espectador hace un mes. Tuvo razón, el Chino se puso a la orden, pero ahora debe pelear por el puesto.

Rochet, que se viene entrenando sin problemas, atajó en el último amistoso ante Argelia, pero Muslera fue titular frente a Inglaterra en Wembley en cuanto regresó y parece que podría ser mucho más que un líder de grupo para Marcelo Bielsa.

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay. Foto: @Uruguay.

Muslera fue un salvador para el maestro Tabárez

Debutó con la selección en octubre de 2009 en aquella recordada victoria de Uruguay 2-1 frente a Ecuador en Quito que fue clave para clasificar al Mundial 2010. Muslera fue decisivo en cuartos de final ante Ghana y se lució en la consagración de la Copa América de 2011 en Argentina. Perdió el puesto cuando Diego Alonso se hizo cargo de la Celeste.

El Chino Rochet ya supo quedarse con el puesto

El maestro lo había convocado, pero no fue hasta la llegada del Tornado que fue titular mientras Muslera estaba lesionado. En aquel entonces atajaba en Nacional y su debut fue frente a Paraguay en Asunción. Uruguay ganó 1-0 y encadenó otras tres victorias al hilo hasta llegar al Mundial de Qatar. La Celeste no hizo una buena Copa del Mundo, pero el arquero sí tuvo buena actuación.

"Tiene una jerarquía que muestra no solo en los partidos", dijo Domínguez

Estudiantes de La Plata tenía problemas en el arco y Muslera los solucionó. Llegó al Pincha hace un año y ya ganó dos títulos de la mano de Eduardo Domínguez; el entrenador que más lo dirigió allí. “Tiene una jerarquía que muestra no solo en los partidos. Habla con los grandes, con los chicos, aconseja y exige. Es más importante de lo que parece”, dijo el DT.

"Es un gran profesional y va a estar pronto para el Mundial", anunció Pezzolano

El Chino Rochet llegó a Inter de Porto Alegre hace tres años. Se salvó del descenso y se mantuvo pese a algunas críticas. “Tiene personalidad y entiende lo que pasa”, dijo su entrenador Paulo Pezzolano que quiere que siga en el club y confió en que se recuperaría de su lesión lumbar. “Yo lo quiero acá. Es un gran profesional, trabaja mucho y va a estar pronto para el Mundial”.