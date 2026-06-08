Neymar mostró "buena evolución" de su lesión: aún no está confirmado para el debut de Brasil en el Mundial 2026

Neymar, futbolista que se encuentra concentrando con la selección brasileña en la previa del Mundial 2026, se sometió este lunes a una nueva resonancia magnética que mostró una "buena evolución" de su lesión muscular en el gemelo, "dentro de los parámetros esperados". El 10 del Santos "seguirá el proceso de recuperación y de preparación física planeado por la comisión médica", señaló la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

La estrella brasileña, incluida a última hora en la lista del entrenador Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo, está de baja desde el pasado 17 de mayo, cuando sintió un pinchazo en el gemelo derecho durante un partido del Brasileirão. Su club minimizó el problema a un "edema" y, un día después, el técnico italiano lo convocó para el Mundial.

Sin embargo, la CBF quiso tener su propio diagnóstico y, nada más comenzar la concentración, el pasado 27 de mayo, en Río de Janeiro, sometió al exjugador del Barcelona a nuevas pruebas que constataron una lesión más grave de lo esperado. A pesar de esos resultados, Ancelotti garantizó la presencia del astro brasileño en una Copa del Mundo que empezará para Brasil el próximo sábado frente a Marruecos.

Desde entonces, Neymar se ha ejercitado en el gimnasio y no tuvo actividad sobre el terreno de juego. En este sentido, se perdió los dos amistosos previos contra Panamá (6 a 2) y Egipto (2 a 1). De hecho, el máximo goleador histórico de Brasil ni siquiera viajó a Cleveland, ciudad donde se jugó el amistoso frente a la selección egipcia. En su lugar, decidió quedarse en Nueva Jersey, cuartel general de la 'Verdeamarela', con la intención de acelerar su rehabilitación.

Ancelotti dijo en rueda de prensa que confía en que el atacante se reintegre a los entrenamientos con el grupo esta misma semana, aunque aún es duda para el debut contra Marruecos, el sábado a las 19:00 (hora de Uruguay), en el MetLife Stadium. El grupo de la Canarinha lo completan Haití, a quienes efrentarán en la segunda fecha y Escocia, rival contra el que cerrarán su participación en fase de grupos.

Este no es el primer contratiempo que sufre el exentrenador del Real Madrid en la previa de la Copa del Mundo. El sábado pasado, en el partido frente a Egipto, Wesley salió lesionado y fue desafectado de la convocatoria a causa de una afección detectada en el abductor de su muslo izquierdo. El lateral de la Roma fue ya fue sustituido por el mediocampista Éderson del Atalanta.

Con información de EFE