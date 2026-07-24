El nuevo arancel de Estados Unidos a Uruguay impactará sobre US$ 357 millones de exportaciones de bienes: los detalles

El nuevo arancel de 12,5% que Estados Unidos aplicará a Uruguay por no prohibir productos hechos con "trabajo forzoso", alcanzará al 22,5% de las exportaciones uruguayas de bienes a este mercado, unos US$ 357 millones, según informó el director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Juan Labraga al ser entrevistado por En Clave País.

De acuerdo con el jerarca, de un total de US$ 1.585 millones que Uruguay exportó el año pasado a Estados Unidos, el 77,5% está exceptuado de la medida del gobierno de Donald Trump, es decir que no se le aplicará el nuevo arancel. Algunos de los productos que quedan fuera del alcance de esta medida son la carne bovina, la celulosa y la madera, a excepción de las construcciones de madera para ventanas y puertas. Por otro lado, se ven afectados el sebo bovino, productos químicos, madera para construcción, mandarinas, soja y miel.

“Dado todo lo que está exceptuado (del pago del arancel), si uno calcula el 12,5% de lo que va a pagar de estos US$ 350 millones y lo divide sobre las importaciones totales, es decir, el arancel efectivo es un 2,8%, porque casi el 80% está exceptuado”, explicó Labraga.

La medida incluye solo a los bienes y no a los servicios, por lo que las exportaciones uruguayas de software y tecnologías de la información quedan por fuera del alcance.

No obstante, el jerarca consideró que el impacto para los sectores afectados “es considerable” y señaló que desde el MEF buscarán un “camino y una solución porque para esos US$ 357 millones es 12,5% más” lo que deberán pagar.

En relación a la medida, Labraga dijo que desde el MEF eran “conscientes” de que el gobierno estadounidense iba a realizar el anuncio porque a partir del 24 de julio vencía el plazo para que se dejaran de aplicar los aranceles recíprocos que se establecieron a comienzos de año.

La Oficina del Representante Comercial (USTR) de Estados Unidos confirmó que los aranceles serán del 10% como mínimo y de 12,5% como máximo. Según explicó Labraga, se dividió a los 60 países a los que se les aplicará la medida en dos categorías, “los países que tienen ley pero no la aplican de la forma que Estados Unidos considera que deberían, y los países que no tienen ley y por tanto, no la aplican. Esa es la diferencia entre el 10% y el 12,5%”.

Carteles de cruce de trenes frente a la puerta de entrada a la darsena Capurro del Puerto de Montevideo. Estefania Leal/Archivo El Pais

En el caso de Uruguay, el gobierno incluyó un artículo referido a este tema en el proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida que ya ingresó al Parlamento.

Sobre este punto, Labraga dijo que el MEF mantuvo “extensas reuniones” con el equipo técnico de la USTR de Estados Unidos para mostrarles la redacción de la normativa. “Nos dieron a entrever que está bien direccionado en lo que aspira Estados Unidos, pero también nos dijeron claramente que es un proyecto, todavía no es ley”, indicó.

Además, el director del MEF aclaró que Estados Unidos “en ningún caso dice que Uruguay aplique trabajo forzoso o trabajo infantil, sino que (lo que dice es que) no tiene los instrumentos para corroborar que las importaciones no lo estén utilizando. Y en ese sentido considera competencia desleal que un producto -y tiene sentido esta consideración-, estadounidense compita con otro que fue realizado utilizando trabajo forzoso o trabajo infantil. Lo que está cuestionando es cómo procesamos nuestras importaciones”, señaló.