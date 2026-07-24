Fideicomiso para desarrollos inmobiliarios Península Uruguay emitirá US$ 45 millones con opción para pequeños ahorristas

La Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central (BCU) aprobó la inscripción en el Registro del Mercado de Valores del fideicomiso financiero “Península Uruguay”; un producto de inversión inmobiliaria cuyos fondos se destinarán a financiar desarrollos residenciales liderados por Altius Group. La emisión del fideicomiso será por hasta US$ 45 millones. “Uruguay tiene un régimen fiscal muy eficiente”, explicó el director de Península Investments Group, Josef Preschel sobre lo que hace atractivo al país para invertir.

El fideicomiso financiero “Península Uruguay” es estructurado por Latin Securities y se prevé colocar en agosto. Según explicó el gerente general de Latin Securities, Matías Sagaseta, el instrumento prevé un retorno de 8% en un plazo de ocho años y la emisión tendrá tramos para pequeños ahorristas, inversores intermedios e inversores institucionales (AFAP, aseguradoras, bancos, etc.).

Peninsula Investments Group y Altius Group llevan 20 años de trabajo conjunto en el desarrollo inmobiliario, donde acumulan más de 33 proyectos y 4.300 unidades desarrolladas en Uruguay.

Intendencia y Ministerio de Ambiente intimaron a detener obras de proyecto inmobiliario en Ocean Park. Foto: Ricardo Figueredo.

“El inversor uruguayo tiene que ser cada vez más cuidadoso en invertir en productos que hayan pasado por un organismo regulador”, dijo Sagaseta y agregó: “(El fideicomiso) plantea supuestos razonables y garantiza rendimientos”. El ejecutivo resaltó que el mercado inmobiliario presenta apreciaciones de valor entre el 3% y 5% interanual luego de aprobarse el régimen de vivienda promovida, lo que hizo que se volviera un sector “ágil” a pesar de los costos.

En cuanto a las inversiones, Preschel señaló que pese a que Uruguay “no es un mercado grande”, cuenta con una serie de factores que lo vuelven un destino atractivo. En ese sentido, mencionó la importancia de la comercialización de las unidades vendidas en dólares, la participación del sector financiero en el inmobiliario en créditos financieros e hipotecarios, un ecosistema de “gente que cumple con los contratos” y un “régimen fiscal muy eficiente”.

Por otra parte, Preschel indicó que se espera un “crecimiento moderado en Montevideo y un crecimiento agresivo en el interior del país”, en particular en Canelones y Maldonado. El gerente de Latin Securities también resaltó la oferta geográfica en la que se puede invertir en Uruguay y una diversificación del portafolio.

“Termina generando una renta superior a lo que el cliente puede acceder de forma individual”, señaló Sagaseta y agregó que se espera que sea un año dinámico en cuanto a emisiones locales.