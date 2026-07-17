Nuevos precios de alquiler y venta de viviendas: los barrios más caros y más baratos en Montevideo

¿Qué pasó en mayo con los precios de oferta de venta de inmuebles y de alquileres respecto a abril de este año? ¿Qué tendencia exhibió el mercado inmobiliario? ¿Cuáles son los barrios con precios de arrendamientos más caros y más baratos? Estas y otras respuestas surgen de los indicadores de Inmuebles Data, un proyecto de la sección Economía de El País y de Inmuebles del Gallito Luis que se publican mes a mes y relevan información de los principales portales inmobiliarios de Uruguay y analizan en el entorno de 120.000 propiedades, que constituyen la oferta de casas y apartamentos para compra venta y para alquiler en la capital del país.

El Índice Global de Inmuebles Data mostró un aumento en la oferta de propiedades en mayo respecto a abril de 14,28%.

En la comparación interanual (frente a mayo de 2025) hay una baja de 6,13% en la oferta de propiedades en el mercado inmobiliario.

Precio de venta

El valor de venta de viviendas solicitado bajó en mayo respecto a abril. El Índice de Precios de Ventas de Inmuebles Data arroja que los valores en dólares de propiedades ofrecidas para la venta bajaron 1,69% en mayo.

En la comparación interanual, los valores de venta (ofertados) de propiedades bajaron 0,52%.

En tanto, el índice para apartamentos refleja una baja en los precios ofertados en mayo respecto a abril de 1,02%. Por su parte, el índice de precios de casas para la venta también mostró una baja de 1,28% en mayo respecto a abril.

Mercado Inmobiliario. Foto: Archivo El País.

Vale destacar que el precio promedio de un monoambiente (en dólares) en venta fue de US$ 119.809 en mayo, mientras que los apartamentos de un dormitorio fue de US$ 159.657.

Por otro lado, para los apartamentos de dos dormitorios, el precio promedio se ubicó en US$ 224.110 en el mes de mayo. Con respecto a los de tres dormitorios, su precio promedio se ubicó en US$ 398.268, mientras que los apartamentos de cuatro dormitorios se ubicaron en US$ 561.637.

En esta ocasión, el precio promedio de venta de una propiedad en Montevideo se ubicó en US$ 201.104 ante los datos mencionados anteriormente, elaborados por el economista Gabriel Verdún.

Al observar lo que sucede con las ofertas de ventas por barrios, el precio promedio del m2 más caro para apartamentos está en Parque Rodó (US$ 4.467 el m2), Carrasco (US$ 4.355 el m2), Puerto Buceo (US$ 4.339 el m2), Barra de Carrasco (US$ 4.339 el m2), Carrasco Norte (US$ 4.305 el m2), Punta Carretas (US$ 4.224 el m2), Pocitos Nuevo (US$ 4.182 el m2), Pocitos (US$ 4.109 el m2), Villa Biarritz (US$ 3.978 el m2) y la zona del Club de Golf (US$ 3.906 el m2).

En tanto, los cinco barrios más baratos por m2 en apartamentos son Piedras Blancas (US$ 1.027 el m2), Colón (US$ 1.032 el m2), Cerro (US$ 1.111 el m2), Lezica (US$ 1.160 el m2) y Sayago (US$ 1.184 el m2).

En tanto, el precio promedio del m2 más caro para casas está en la zona del Club de Golf (US$ 3.169 el m2), Carrasco (US$ 2.965 el m2), Carrasco Norte (US$ 2.939 el m2), Punta Carretas (US$ 2.737 el m2), Pocitos Nuevo (US$ 2.737 el m2), Pocitos (US$ 2.494 el m2), Parque Batlle (US$ 2.413 el m2), Buceo (US$ 2.262 el m2), Villa Dolores (US$ 2.205 el m2) y Malvín (US$ 2.195 el m2).

Cielo nublado sobre la rambla de Punta Carretas en la ciudad de Montevideo, estado del tiempo, clima, nubes, ND 20260312, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Por otro lado, los cinco barrios más baratos por m2 en casas en el mes de mayo fueron Nuevo París (US$ 622 el m2), Punta Rieles (US$ 634 el m2), Paso de la Arena (US$ 690 el m2), Cerro (US$ 699 el m2) y Peñarol (US$ 771 el m2).

Precio de alquiler

El Índice de Alquiler de Inmuebles Data arroja que el precio promedio de los alquileres ofrecidos en Montevideo subió en mayo 0,22% respecto a abril. En tanto, en la comparación interanual (frente a mayo de 2025), el precio promedio de alquileres ofrecidos bajó 0,52%.

En este caso, el índice de alquileres para apartamentos subió 0,18% en mayo frente a abril y el índice de precios de alquiler para casas subió 1,91% en la misma comparación.

Vale destacar que el precio promedio de un monoambiente (en pesos uruguayos) en alquiler fue de $ 23.367 en mayo, mientras que los apartamentos de un dormitorio fue de $ 28.451.

Compra y alquiler de propiedades. Foto: Canva.

Por otro lado, si nos referimos a los apartamentos de dos dormitorios, el precio promedio se ubicó en $ 38.853 en el mes de mayo. Con respecto a los de tres dormitorios, su precio promedio se ubicó en $ 72.661, mientras que los de cuatro dormitorios se ubicaron en $ 86.380.

En esta ocasión, el precio promedio para alquilar una propiedad en mayo en Montevideo fue de $ 36.416, en base a los datos mencionados anteriormente.

Ahora, ¿cuáles son los barrios más caros y los más baratos para alquilar según el informe Inmuebles Data?

En apartamentos, Carrasco aparece como el barrio más caro de la lista ($ 93.349 al mes), seguido por Golf ($ 86.880), Puerto Buceo ($ 70.375), Carrasco Norte ($ 62.145), Villa Biarritz ($ 54.256), Barra de Carrasco ($ 52.442), Punta Carretas ($ 47.085), Buceo ($ 40.303), Punta Gorda ($ 39.583) y Pocitos ($ 39.493).

En contrapartida, los barrios más baratos para alquilar apartamentos son Peñarol ($ 16.666), Cerro ($ 17.700), Maroñas ($ 17.887), Colón ($ 18.500), Villa Española ($ 18.898), Lezica ($ 19.100), Malvín Norte ($ 20.089), La Teja ($ 20.354), Sayago ($ 21.279) y Cerrito ($ 21.881).

Por otro lado, los barrios más caros para alquiler de casa en Montevideo en mayo fueron Carrasco ($ 142.216), Punta Carretas ($ 129.103), Punta Gorda ($ 115.105), Carrasco Norte ($ 94.217), Pocitos ($ 87.491), Buceo ($ 64.040), Parque Batlle ($ 63.929), Centro ($ 62.583), Parque Rodó ($ 51.160) y Malvín ($ 50.150).

Por el contrario, los 10 barrios más baratos para alquiler de casas en Montevideo son Manga ($ 18.444), Cerrito ($ 19.083), Nuevo París ($ 23.571), Belvedere ($ 24.950), Sayago ($ 25.200), Maroñas ($ 26.000), La Teja ($ 27.115), Malvín Norte ($ 27.257), Lezica ($ 27.500), Paso Molino ($ 29.285).