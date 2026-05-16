Monoambientes: subsecretario de Vivienda abre la puerta a discutir el proyecto del FA y reconoce impacto en alquileres

El subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Christian Di Candia, dijo que el gobierno está dispuesto a incorporar cambios si prospera el proyecto que impulsa volver a exigir un mínimo de 35 metros cuadrados (m²) para las viviendas por parte del senador frenteamplista Gustavo González. A su vez, afirmó que los monoambientes se triplicaron desde que ingresaron a la Vivienda Promovida, generan presión sobre los alquileres, pero siguen representando menos del 10% del total de vivienda promovida que sale de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).

El debate sobre los monoambientes sumó una nueva señal desde el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT). Mientras la ministra de esa cartera, Tamara Paseyro, había descartado la idea de prohibir este tipo de soluciones habitacionales y planteó centrar la discusión en el “mínimo habitable”, ahora el subsecretario Christian Di Candia sostuvo que el gobierno está dispuesto a conversar sobre el proyecto impulsado por el senador frenteamplista Gustavo González y eventualmente incorporarlo a la reglamentación si obtiene respaldo parlamentario.

“Nosotros estamos dispuestos a conversar sobre el proyecto. En los hechos, hasta el año 2020 el mínimo habitable de una vivienda eran 35 metros cuadrados, que era lo que marcaba la Ley Nacional de Vivienda desde 1968”, señaló Di Candia en el programa "5 Sentidos", de Canal 5.

El jerarca recordó que entre 2020 y 2021 el mínimo permitido pasó a 25 metros cuadrados y, además, los monoambientes fueron incorporados dentro del régimen de Vivienda Promovida, dos cambios que modificaron el escenario del mercado inmobiliario. Según indicó, si la iniciativa legislativa avanza, el ministerio evaluará reflejarla en la normativa correspondiente.

Christian Di Candia. Foto: Estefanía Leal.

Sin embargo, agregó que desde la flexibilización normativa ocurrida entre 2020 y 2021 la participación de los monoambientes en el esquema inmobiliario aumentó significativamente.

“Lo que sí también es real es que desde 2020 se ha triplicado la cantidad de monoambientes, pasando de un 3% a (casi) un 10%”, explicó.

Para el subsecretario de Vivienda, esto refleja que si bien la incidencia total sigue siendo acotada, la tendencia de crecimiento coincide con su incorporación a los beneficios de Vivienda Promovida.

Uno de los aspectos más novedosos del planteo de Di Candia refiere al impacto de los monoambientes sobre el mercado de alquileres.

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro. Foto: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Según sostuvo, este tipo de unidades presenta una dinámica distinta respecto a viviendas destinadas a núcleos familiares estables, debido a una mayor rotación de inquilinos.

“El monoambiente en general tiene una tasa de recambio en el alquiler mucho más importante, porque no hay una familia que proyecte una vida; puede ser un espacio temporal”, indicó.

Y añadió: “Al aumentar la tasa de recambio, generalmente tiene un acomodo en el precio que genera cierta presión al alza”.

No obstante, matizó ese efecto y consideró que no implica una distorsión significativa para el mercado inmobiliario en su conjunto.