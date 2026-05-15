La ANV lanza un plan para comprar casa propia financiando el 95 %: mirá las condiciones para postularse

La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) abrió un llamado para interesados en la compra de viviendas reacondicionadas de uno a cuatro dormitorios. En total se comercializan 30 hogares ubicados en Montevideo y varios departamentos del interior.

Este proceso permite que ciudadanos mayores de edad, con o sin menores a cargo, accedan a una solución habitacional mediante modalidades de compra y canje tras un proceso de selección por sorteo. Los interesados en participar del llamado de la ANV tienen plazo para formalizar su postulación hasta el 22 de mayo de 2026, a las 16:00 horas.

Las viviendas disponibles se encuentran en los departamentos de Canelones, Cerro Largo, Colonia, Florida, Montevideo, Paysandú, Rocha, Salto y Treinta y Tres. En el siguiente enlace se puede acceder al listado de viviendas.

La ANV se encargará de financiar hasta el 95 % del valor de la propiedad y ofrece plazos de hasta 25 años, con una tasa anual de interés del 4,5 %. Los interesados deberán realizar una entrega mínima del 5 % del valor del inmueble, según el gobierno.

Requisitos para la inscripción al llamado

Para ser elegible, el titular debe acreditar ser ciudadano o residente legal con cédula de identidad vigente. La normativa establece que los postulantes deben tener entre 18 y 80 años, considerando que esta última edad es el límite máximo al momento de finalizar el plazo para el pago del crédito solicitado.

Además, la antigüedad laboral mínima requerida es de un año, ya sea en el ámbito público, privado o bajo la modalidad de trabajador independiente. Un factor determinante es la calificación crediticia, ya que ninguno de los titulares puede figurar con categoría cinco en la central de riesgos del Banco Central del Uruguay.

El llamado establece que el ingreso máximo de los postulantes no puede superar en ningún caso los UR 80, que a valores de abril de 2026 equivale a $ 153.388 mensuales. En tanto, el ingreso mínimo dependerá de cada localidad, barrio y cantidad de dormitorios al que se inscriba el interesado.

Mujer sosteniendo llaves para una vivienda. Foto: Freepik.

Para acceder a la modalidad compra, el titular no debe ser propietario, promitente comprador ni poseer una cuota parte de ninguna solución habitacional en ninguna parte del territorio uruguayo.

Cómo inscribirse para la compra de una vivienda

Las personas interesadas podrán inscribirse antes del vencimiento del plazo en cualquier dependencia de la ANV. En Montevideo, las inscripciones se realizarán únicamente con agenda previa, que deberá coordinarse llamando al 17217. En el interior del país, se deberá concurrir directamente a la oficina seleccionada, sin necesidad de agendarse previamente.

La ANV también ofrece la opción de inscripción en línea, a través de la que, una vez cargada toda la información en el sistema, se enviará un comprobante de forma automática a la casilla de correo registrada.

Viviendas de la ANV. Foto: ANV.

Una vez terminado el período de inscripciones, la ANV realizará un sorteo público en la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas que determinará el orden para elegir entre las viviendas disponibles.