BROU extiende el plazo de reestructuración de deudas con beneficios especiales: hasta cuándo estará disponible

En este mes de mayo 2026, el Banco República (BROU) anunció la extensión de su programa de reestructuración de deudas, un plan dirigido a un grupo determinado de personas que les permite refinanciar sus obligaciones en condiciones más favorables por un plazo limitado.

La institución financiera había habilitado este beneficio durante los meses de marzo y abril, pero recientemente confirmó en su página web que la refinanciación de deudas se mantendrá vigente por más tiempo.

¿Hasta cuándo estará disponible el programa?

Esta solución para regularizar deudas que presenta el BROU se extendió durante todo el quinto mes del año, por lo que el plazo ahora finaliza el 31 de mayo de 2026.

El BROU además informó que aquellos clientes que hayan solicitado su oferta y aún no la han recibido, la podrán recibir durante el mayo con los mismos beneficios.

Requisitos para acceder a esta campaña del BROU

Esta iniciativa del Banco República incluye a las personas físicas con al menos una deuda con este banco, con atraso mayor a 360 días al 31 de diciembre de 2025.

Un requisito clave es que los solicitantes deben ser empleados (públicos o privados), pensionistas o pasivos.

Las soluciones ofrecidas a estos clientes también incluirán las deudas que, al día de iniciada la campaña, tengan atraso mayor a 60 días, añadió el BROU.

Billetes de pesos uruguayos. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El plan incluye a las deudas por préstamos al consumo sin garantías y por tarjetas de crédito. En este último caso, también están comprendidas las deudas que se encuentren en mora de tarjetas no operativas.

Condiciones favorables que ofrece el BROU bajo este plan de deudas

Este programa de reestructuración de deudas permite que personas en todo el país puedan unificar sus deudas con préstamos únicos del BROU.

Este beneficio permite a los clientes regularizar sus deudas con atraso en los pagos, accediendo a bonificación de intereses, tasas preferenciales y opciones de pago más convenientes.

Estos son los beneficios que se ofrecen:



Eliminación de intereses acumulados hasta la fecha de realizada la solicitud

hasta la fecha de realizada la solicitud Plazo de financiación a elección del cliente

50 % de descuento en la tasa vigente para productos de préstamos

para productos de préstamos 20 % de bonificación adicional por cancelación en un pago

Sucursal 19 de Junio del Banco República (BROU). Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

Cómo solicitar una refinanciación de deuda del BROU

El BROU tiene disponible una herramienta de autogestión de deudas para verificar si se está comprendido bajo este programa. Para usarla, se debe hacer clic en este enlace e ingresar el número de cédula.

A través de este mecanismo, los clientes podrán:



Consultar si están incluidos en la campaña.

Ver las deudas disponibles

Ingresar una solicitud

Acceder a la oferta de cancelación en un pago o financiada

Seleccionar plazo y día de vencimiento de la cuota

No se gestionará esta campaña en sucursales del BROU ni a través del centro de contacto, aclaró el BROU.