Desde esta fecha de mayo comenzarán a pagarse las devoluciones por IASS, según el calendario 2026 de DGI

En este mes de mayo se comenzarán a cobrar las devoluciones de la Dirección General Impositiva (DGI) por el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) con origen en la declaración jurada, correspondiente al ejercicio 2025.

Desde abril se puede presentar la declaración jurada por IASS. Las personas que cumplan con esta obligación fiscal antes del 30 de junio podrán pagar el saldo en siete cuotas, mientras quienes presenten su declaración después de esa fecha podrán abonar en hasta cinco cuotas.

El plazo para presentar la declaración jurada se extenderá hasta el 31 de agosto de 2026. DGI detalló que la mayoría de los contribuyentes no estará obligada a realizar este trámite.

¿Cuándo se empiezan a pagar las devoluciones por IASS?

La DGI anunció que las devoluciones por IASS estarán disponibles en redes de cobranza a partir del 28 de mayo.

Sin embargo, las personas que hayan comunicado a su banco la opción de devolución a través de la red bancaria tendrán disponible su crédito desde el 15 de mayo. Para verificar si ya se tiene una cuenta vinculada, DGI recomienda a los contribuyentes a averiguarlo con su banco o en la página web de DGI.

El estado de estas devoluciones también se puede corroborar en consulta de devoluciones de los servicios en línea de DGI, ingresando con su clave. También a través de WhatsApp al 098134400.

Pago en pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Luego, para las personas que tengan un saldo pendiente a pagar ante la DGI, el pago de esas cuotas por IASS comenzará a partir del 30 de junio:



Primera cuota: 30 de junio de 2026

Segunda cuota: 31 de julio de 2026

Tercera cuota: 31 de agosto de 2026

Cuarta cuota: 30 de setiembre de 2026

Quinta cuota: 30 de octubre de 2026

Sexta cuota: 30 de noviembre de 2026

Séptima cuota: 30 de diciembre de 2026

Quiénes están obligados a presentar una declaración jurada por IASS

La DGI especificó a través de su página web que las personas obligadas a presentar declaración jurada de IASS son aquellos jubilados y/o pensionistas que estén en una de estas situaciones:

Cobraron pasividades superiores a $ 963.510 nominales en el período entre enero y diciembre 2025 provenientes de más de una institución previsional.

superiores a $ 963.510 nominales en el período entre enero y diciembre 2025 provenientes de más de una institución previsional. Cobraron pasividades que no superaron $ 963.510 nominales en el período entre enero y diciembre 2025 de más de una institución previsional en forma simultánea y no presentaron el Formulario 3800 .

. Cobraron pasividades de un único organismo previsional y no obtuvieron ingresos en el mes de diciembre 2025.

Fachada del edificio de la Dirección General Impositiva (DGI) en Montevideo. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

El organismo estatal añade que los contribuyentes no incluidos en estos casos no estarán obligados a presentar declaración jurada. No obstante, podrán presentar declaración quienes hayan tenido retenciones de IASS durante el ejercicio 2025 y quieran acceder al crédito fiscal por arrendamiento.

Fechas para presentar la declaración jurada por IRPF 2026

Para aquellos contribuyentes obligados a presentar una declaración jurada por IRPF, la campaña de asistencia personalizada IRPF para los contribuyentes comenzará el 29 de junio y terminará el 31 de agosto de 2026.

La entidad brinda asistencia de manera presencial o telefónica para las personas que lo necesiten, garantizando el cumplimiento de esta obligación fiscal. Mientras algunos uruguayos tendrán que realizar pagos a la DGI por IRPF, otros pueden recibir devoluciones con origen en declaración jurada.

El 31 de agosto también marca el vencimiento del plazo para presentar una declaración jurada, indicó DGI en su página web oficial.