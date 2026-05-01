Cuáles son las franjas de aportes para el IRPF 2026 y cuándo comienza la asistencia personalizada de la DGI

Mientras se acerca la campaña IRPF 2026 para cumplir con las obligaciones relacionadas al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, la Dirección General Impositiva (DGI) informó cuándo comenzará el período de asistencia personalizada para este tributo, cuyas franjas de aportes se actualizaron para este año.

En enero el Poder Ejecutivo dio a conocer que valor de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) que rige para 2026 es de $ 6.864. También detalló las franjas impositivas.

Cuáles son las franjas de aportes de IRPF en 2026

Con el ajuste, la franja mínima de aportes del IRPF pasó de $ 46.032 a $ 48.048. Por debajo de ese monto en ingreso mensual (que equivale a hasta 7 BPC), no se deberá pagar el tributo.

Así quedaron las franjas de aportes IRPF para quienes sí deben pagar este impuesto:

En la franja de 7 a 10 BPC, para ingresos de entre $ 48.049 a $ 68.640, la tasa es 10%

es 10% Más de 10 a 15 BPC (ingresos de entre $ 68.641 a $ 102.960), la tasa de 15%

Más de 15 a 30 BPC (ingresos de entre $ 102.961 a $ 205.920), la tasa es 24%

Más de 30 a 50 BPC (ingresos $ 209.921 a $ 343.200), la tasa es 25%

Más de 50 a 75 BPC (ingresos de $ 343.201 a $ 514.800), la tasa es 27%

Más de 75 a 115 BPC (ingresos de $ 514.801 a $ 789.360), la tasa es 31%

Más de 115 BPC (ingresos de $ 789.361 en adelante), la tasa es del 36%

Pago de impuestos en pesos uruguayos. Foto: archivo/El País.

En cuanto al IASS, el mínimo no imponible pasó de $ 59.184 a $ 61.776 a partir del 1º de enero de 2026, lo que equivale a 9 BPC en el mes. Es decir, menos de ese monto en jubilaciones y pensiones, la persona no debe pagar el IASS a la Dirección General Impositiva (DGI).

Para quiénes sí deben pagar este tributo, así quedaron las franjas impositivas:

En la franja de más de 9 a 15 BPC (ingresos de jubilaciones y pensiones de entre $ 61.777 a $ 102.960), la tasa es de 6%

es de 6% Más de 15 a 50 BPC (ingresos de jubilaciones y pensiones de entre $ 102.961 a $ 343.200), la tasa es 24%

Más de 50 BPC (ingresos de jubilaciones y pensiones a partir de $ 343.201), la tasa es 30%

Fechas confirmadas por la DGI para la campaña de IRPF 2026

La DGI confirmó que la campaña de asistencia personalizada IRPF para los contribuyentes comenzará el 29 de junio y terminará el 31 de agosto de 2026. Esta ayuda de DGI será clave para las personas obligadas a realizar la presentación de una declaración jurada.

Edificio sede de la Dirección General Impositiva (DGI). Archivo El Pais

La entidad brinda asistencia de manera presencial o telefónica para las personas que lo necesiten, garantizando el cumplimiento de esta obligación fiscal. Mientras algunos uruguayos tendrán que realizar pagos a la DGI por IRPF, otros pueden recibir devoluciones con origen en declaración jurada.