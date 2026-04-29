Cómo es la causal jubilatoria que plantea crear el gobierno para permitir el retiro a los 60 años

El presidente de la República, Yamandú Orsi, compareció en conferencia de prensa este martes 28 de abril de 2026 junto al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, para dar a conocer algunos pormenores sobre la propuesta del diálogo social, que busca reformar el régimen previsional uruguayo para otorgar la posibilidad de acceder a la jubilación a los 60 años.

El planteamiento busca "crear una causal de retiro anticipado que, sobre la base de una edad de retiro normal de 65 años, dé la libertad a las personas de optar por retirarse a partir de los 60 años, incentivando que se continúe trabajando hasta los 65 años en base a tasas de reemplazo actualmente equilibradas", declaró Arim.

De acuerdo con un comunicado de Presidencia, el Poder Ejecutivo buscará considerar también "incentivar la permanencia hasta los 65 años, para trabajadores de menores ingresos mediante la causal anticipada, pero garantizando a través del suplemento solidario una jubilación no inferior a la establecida por el régimen vigente antes de la reforma de 2023".

Al implementar la creación de esta causal anticipada de jubilación, el gobierno también buscará que la misma no tenga un impacto sobre la sostenibilidad financiera del sistema, y que los cálculos fueron realizados por el Banco de Previsión Social (BPS).

Como último punto, el gobierno buscará evaluar la posibilidad de cambiar el vínculo entre las administradoras y los afiliados "para reducir costos, así como aumentar la eficiencia y la simplicidad del sistema".

El gobierno asegura que, en base a los cálculos de BPS, se busca asegurar que la creación de la causal anticipada no afecte la sostenibilidad financiera del sistema. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

Qué dice el documento del diálogo social sobre la edad jubilatoria

El diálogo social presentó un documento divulgado por el gobierno en el que marca varias pautas para orientar al Poder Ejecutivo a elaborar un proyecto de ley.

Respecto a la edad jubilatoria, que fue elevada a 65 años por el gobierno anterior, expresa la necesidad de "incorporar una causal de retiro anticipada" que "permita que las personas puedan retirarse a partir de los 60 años de edad".

Pero las reglas para ese retiro anticipado no son iguales para todos. "Para al menos la tercera parte" de trabajadores "con ingresos y niveles de aportación más bajos", la causal de retiro anticipado "garantizará que accedan a montos superiores o como mínimo iguales a los correspondientes al régimen jubilatorio anterior a la ley N.° 20.130", la que se aprobó en 2023. En resumen, se reivindica que los trabajadores con menos recursos que hagan uso de este retiro anticipado reciban un subsidio para que su jubilación sea similar a la que les correspondería de continuar activos hasta los 65.

Yamandú Orsi en evento de Diálogo Social. Foto: Presidencia.

"El resto de personas afiliadas con niveles de aportación más altos, también tendrán la posibilidad de retirarse a partir de los 60 años. En estos casos, el eventual adelantamiento se diseñará contemplando incentivos para extender la vida laboral hasta los 65 años", añade el escrito de recomendaciones al Poder Ejecutivo.

Además, esta causal de retiro anticipado debe crearse con métodos de incentivo para "la permanencia en el mercado laboral" hasta los 65. Esta, causal, por otra parte, no exime de mantener la que ya existe para puestos de trabajo "particularmente exigentes".