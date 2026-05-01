BPS ofrece estadías de vacaciones para jubilados y pensionistas: quiénes pueden acceder y cómo solicitarlas

Uno de las prestaciones que otorga el Banco de Previsión Social (BPS) para sus beneficiarios es la opción de acceder a estadías vacacionales para jubilados y pensionistas.

Las personas que cobran pasividades y estén comprendidas bajo este beneficio de BPS pueden aprovecharlo viajando en forma individual o integrada a organizaciones en la red de instituciones adheridas al registro nacional de instituciones (RNI) del BPS.

Quiénes pueden acceder a esta prestación de BPS

Jubilados y pensionistas mayores de 55 años

Personas con discapacidad integrados a organizaciones adheridas al RNI de BPS

Funcionarios del BPS

Escolares, estudiantes de Secundaria y UTU

Grupos del Instituto del Niño y Adolescente Uruguayo mediante convenio

Funcionarios de intendencias municipales que mantengan convenio de turismo social con BPS

Otros organismos públicos y privados, con previa autorización y coordinación, pueden viajar exclusivamente a la colonia de vacaciones Martín O. Machiñena en Raigón, en el departamento de San José.

Persona mayor realizando una solicitud ante el Banco de Previsión Social (BPS). Foto: El País/Freepik.

Las estadías deben reservarse del 1º al 20 de cada mes para realizar el viaje al mes siguiente, con la excepción de la Colonia de Raigón, cuya reserva requiere dos meses de antelación, indica BPS en su página web. El catálogo de sitios habilitados por BPS se puede encontrar en este enlace.

Cómo realizar el trámite para estadías vacacionales de BPS para jubilados y pensionistas

Los interesados en hacer uso de esta prestación pueden hacer la gestión en línea, por correo electrónico o de manera presencial:

