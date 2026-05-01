BPS ofrece estadías de vacaciones para jubilados y pensionistas: quiénes pueden acceder y cómo solicitarlas
El Banco de Previsión Social ofrece un beneficio que otorga estadías vacacionales para beneficiarios que cobran pasividades. Estas son las personas que pueden recibir esta prestación.
Uno de las prestaciones que otorga el Banco de Previsión Social (BPS) para sus beneficiarios es la opción de acceder a estadías vacacionales para jubilados y pensionistas.
Las personas que cobran pasividades y estén comprendidas bajo este beneficio de BPS pueden aprovecharlo viajando en forma individual o integrada a organizaciones en la red de instituciones adheridas al registro nacional de instituciones (RNI) del BPS.
Quiénes pueden acceder a esta prestación de BPS
- Jubilados y pensionistas mayores de 55 años
- Personas con discapacidad integrados a organizaciones adheridas al RNI de BPS
- Funcionarios del BPS
- Escolares, estudiantes de Secundaria y UTU
- Grupos del Instituto del Niño y Adolescente Uruguayo mediante convenio
- Funcionarios de intendencias municipales que mantengan convenio de turismo social con BPS
- Otros organismos públicos y privados, con previa autorización y coordinación, pueden viajar exclusivamente a la colonia de vacaciones Martín O. Machiñena en Raigón, en el departamento de San José.
Las estadías deben reservarse del 1º al 20 de cada mes para realizar el viaje al mes siguiente, con la excepción de la Colonia de Raigón, cuya reserva requiere dos meses de antelación, indica BPS en su página web. El catálogo de sitios habilitados por BPS se puede encontrar en este enlace.
Cómo realizar el trámite para estadías vacacionales de BPS para jubilados y pensionistas
Los interesados en hacer uso de esta prestación pueden hacer la gestión en línea, por correo electrónico o de manera presencial:
- En línea: se debe contar con un usuario personal de BPS para ingresar la solicitud por la web a través de este enlace.
- Correo electrónico: se debe enviar a la casilla turismosocial@bps.gub.uy tras llenar y adjuntar el formulario de ficha de inscripción individual (hasta cinco personas) o ficha de inscripción grupal, dependiendo de la situación del solicitante. También se debe adjuntar una imagen de ambos lados de la cédula de identidad, vigente y en buen estado, de quien realiza la reserva, como también de las personas que desea inscribir.
- Presencial: el solicitante del programa de Turismo Social de BPS debe concurrir a la sede del organismo estatal en Montevideo con agenda previa y con una cédula de identidad que esté vigente y se encuentre en buen estado. El edificio sede se encuentra ubicado en la dirección 18 de Julio 1720, y se debe concurrir a la oficina de prestaciones sociales.
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