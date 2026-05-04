BPS confirmó hasta cuándo se pueden cobrar las prestaciones de mayo de 2026: fechas y modalidades de pago

El Banco de Previsión Social (BPS) confirmó que a partir de este lunes 4 de mayo de 2026 se comenzarán a realizar los primeros pagos de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones de mayo, correspondientes a abril.

La entidad estatal confirmó que las personas que cobran sus beneficios por medio de un banco o instrumento de dinero electrónico (Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue) recibirán el pago directamente en su cuenta el 4 de mayo.

BPS también dio a conocer que los cobros que se realizan a través de locales de pago descentralizado (Abitab, Anda o Redpagos) y en el edificio sede mantendrán las fechas detalladas en el calendario de pago establecido, al igual que la modalidad de pago. Las personas que cobran en el interior del país deberán hacerlo en locales de pago descentralizado de su localidad (Abitab, Anda, Redpagos o supermercados El Dorado).

Por otro lado, los pagos a domicilio en Montevideo y las giras de pago en el interior se continuarán realizando como siempre, confirmó BPS.

El organismo público también recordó que quienes cuentan con un usuario personal BPS pueden acceder a sus recibos en línea 48 horas antes del comienzo del pago. Las personas que todavía no cuenten con un usuario pueden hacer la solicitud utilizando su cédula de identidad, dirección de correo electrónico y número de celular en el propio local de pago descentralizado donde estén realizando el cobro de la prestación.

¿Hasta cuándo se puede cobrar la jubilación en mayo?

Para cobrar jubilaciones, pensiones a la vejez y otro tipo de pensiones de pasivos en Montevideo, podrán asistir a las oficinas centrales entre el lunes 4 de mayo y el miércoles 20 de mayo de 2026, dependiendo de su número de cédula. Se puede consultar el calendario de BPS para mayo a través de este enlace.

Pago de prestaciones en pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Por su parte, quienes reciban pagos a través de empresas contratistas pueden cobrar desde el lunes 4 de mayo hasta el miércoles 20 de mayo.

Para los beneficiarios que residan en el interior del país, quienes cobren a través de giras de pago de BPS podrán hacerlo desde el miércoles 6 de mayo hasta el viernes 8 de mayo. El turno al que le corresponde asistir para efectuar el cobro de la jubilación en el interior deberá ser consultado en la agencia elegida. También puede realizar la consulta ingresando a este enlace con su número de cédula.

Fechas de pago de prestaciones de activos de BPS para mayo 2026

Con respecto al calendario de pagos para beneficiarios activos que reciben subsidios o asignaciones familiares en mayo de 2026, las fechas son las siguientes:

Para los beneficiarios que vivan en Montevideo, estas prestaciones se pagarán en las oficinas centrales del BPS desde el lunes 4 de mayo hasta el miércoles 20 de mayo.

Fachada del edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS) en Montevideo. Estefania Leal/Archivo El Pais

En tanto, los pagos en empresas contratistas se harán desde el lunes 4 de mayo hasta el miércoles 20 de mayo de 2026.

Los pagos a través de bancos, la Tarjeta Asignaciones Familiares (Afam) e instituciones emisoras de dinero electrónico, serán efectuados el lunes 4 de mayo de 2026.