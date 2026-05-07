BPS confirmó quiénes deben agendarse antes del 31 de mayo para obtener reconocimiento de años trabajados

El Banco de Previsión Social (BPS) estableció una fecha de mayo como el vencimiento del plazo para que algunas personas que hayan tenido actividad laboral antes de abril de 1996 se agenden para tramitar el reconocimiento de años trabajados y así acreditarlos para el cobro de su futura jubilación.

Las personas que deberán agendarse para este trámite antes de la fecha límite son todas aquellas que hayan prestado servicios antes de la fecha del 1º de abril de 1996 y que esos años de trabajo no figuren en su historia laboral.

Quiénes deben agendarse en BPS antes del 31 de mayo

BPS indicó que deberán agendarse todas las personas que residen en Uruguay y nacieron hasta el 1° de junio de 1963, inclusive, prestaron servicios como trabajadores antes del 1º de abril de 1996, y que esos años trabajados no estén reconocidos todavía. El plazo para agendarse vence el 31 de mayo de 2026, indicó BPS en un comunicado.

Plazos el reconocimiento de años trabajados ante BPS por edad

BPS agregó que para los otros casos, según la edad de los trabajadores, hay diferentes plazos para hacerlo en una etapa posterior. A continuación se pueden encontrar las fechas de vencimiento por edad:

Fecha de nacimiento Inicio del plazo para reconocimiento Final del plazo para reconocimiento Hasta el 1° de junio de 1963, inclusive 1° de junio de 2023 31 de mayo de 2026

Entre el 2 de junio de 1963 y el 1° de junio de 1968

1° de junio de 2025 31 de mayo de 2027

Entre el 2 de junio de 1968 y el 1° de junio de 1973 1° de junio de 2027 31 de mayo de 2029 Desde el 2 de junio de 1973, inclusive 1° de junio de 2029 31 de mayo de 2031

Los plazos para las solicitudes de reconocimiento de años trabajados para personas residentes en el exterior se amplían por dos años en cada franja.

Por otro lado, los trabajadores que tienen actividades con bonificación pueden agendarse para hacer el trámite antes del plazo que les correspondería, siempre y cuando estén por alcanzar los años de edad y trabajo requeridos para jubilarse, indicó BPS. Las personas que perciben una pensión por vejez o invalidez también pueden hacer la gestión antes del plazo.

Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Cómo agendarse en BPS el reconocimiento de años trabajados

Las personas comprendidas deberán agendarse en la página de BPS, bajo la opción "Reconocimiento de años trabajados". Si ya se agendaron para este trámite o gestionaron la solicitud de jubilación, que incluye el reconocimiento, solo deben esperar a la fecha de su reserva de agenda.

Por su parte, las personas que viven en el exterior pueden realizar esta gestión hasta el 31 de mayo de 2028, según BPS.

Para realizar la gestión, se debe presentarse el titular o apoderado registrado en BPS con:



Cédula de identidad vigente.

Declaración de períodos trabajados completa.

Para verificar sus años de trabajo registrados, puede ingresar en Consultar Vida Laboral, según BPS.

Para más información, BPS ofrece los siguientes canales de consultas:

