La ANV sale a vender viviendas, terrenos y más en Montevideo e Interior para familias e inversores: los requisitos

La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) abrió dos nuevos llamados para vender viviendas, terrenos, garajes y locales. Uno de los llamados es para familias para la comercialización de 30 viviendas reacondicionadas, de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, ubicadas en los departamentos de Canelones, Cerro Largo, Colonia, Florida, Montevideo, Paysandú, Rocha, Salto y Treinta y Tres. El otro llamado está destinado a inversores para la adquisición de terrenos, locales comerciales, viviendas a reacondicionar y garajes en Montevideo y el interior del país.

Las 30 viviendas reacondicionadas para familias, es un llamado abierto para personas mayores de edad, sin importar su estado civil o si cuentan o no con menores a cargo, indicó el organismo. Los interesados podrán inscribirse entre el 7 y el 22 de mayo en cualquiera de las dependencias de la ANV, aunque en Montevideo, las inscripciones se realizarán únicamente con agenda previa, que deberá coordinarse llamando al 17217.

Vivienda a la venta por parte de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) en llamado a familias. Foto: ANV.

Pueden anotarse para comparar las 30 viviendas que comercializa la ANV quienes cumplan con las siguientes características:

El titular debe ser ciudadano o residente legal con cédula de identidad vigente, mayor de 18 años y no superar los 80 años al finalizar el plazo para el pago del crédito.

Los postulantes deberán tener una antigüedad laboral mínima de un año en el sector público, privado o como trabajador independiente.

El ingreso mínimo del núcleo familiar dependerá de cada localidad, barrio y cantidad de dormitorios al que se inscriba el interesado (va desde $ 27.072 para un inmueble social de un dormitorio en el barrio Conciliación en Montevideo a $ 84.996 para un inmueble social de cuatro dormitorios en el barrio Villa Española en Montevideo).

El titular no debe estar calificado con la categoría 5 en la Central de Riesgos del Banco Central (BCU).

El ingreso máximo en todos los casos será de 80 Unidades Reajustables (UR, unos $ 153.388 por mes).

Para acceder a la modalidad compra, el o los titulares no deben ser propietarios, promitentes compradores ni poseer una cuota parte de ninguna solución habitacional en ninguna parte del territorio nacional.

Para optar por la modalidad canje, el o los postulantes deberán ser promitentes compradores con o sin saldo pendiente con los fideicomisos y que no hayan escriturado, excepto inmuebles pertenecientes a convenios con Intendencias del interior del país, Fideicomiso I y Fideicomiso 237 BHU.

Estará disponible una línea de crédito que permitirá financiar hasta el 95% del precio de la vivienda en un plazo máximo de 25 años, con 80 años de edad máxima al finalizar la amortización del crédito. Se deberá realizar una entrega inicial mínima del 5% y hasta un máximo del 40% de la vivienda. Se podrá abonar como mínimo el 3% al momento de la firma del boleto de reserva y el saldo restante para completar el 5% de entrega mínima deberá hacerse en el momento de la firma de la promesa de compraventa. La tasa de interés del crédito será de 4,5% anual.

La ANV explicó que finalizado el período de inscripciones, se realizará un sorteo público en la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas que determinará el orden para elegir entre las viviendas disponibles.

Llamado a inversores de la ANV

El llamado para inversores de la ANV es para la comercialización de cuatro terrenos, dos locales comerciales, dos viviendas a reacondicionar y un garaje en Colonia, Florida, Lavalleja, Montevideo, Rocha, Salto y Tacuarembó.

Los interesados tienen tiempo de participar en esta nueva etapa hasta el 25 de mayo. Deberán presentar, en cualquiera de las dependencias de la ANV "dentro de sus horarios de atención, en un sobre cerrado el valor que se está dispuesto a ofertar por el inmueble seleccionado, teniendo como referencia el valor publicado en el listado de inmuebles", indicó el comunicado del organismo. El mínimo es un garaje en Rocha a US$ 3.000 y el máximo es un terreno en Juan Lacaze a US$ 187.000.

Una de las viviendas a reacondicionar en el llamado de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) para inversores. Foto: ANV.

"Se podrá realizar hasta un máximo de dos ofertas por persona, las cuales no podrán corresponder al mismo inmueble y cada una deberá presentarse en sobre por separado", añadió.

La ANV procederá a la apertura de sobres el 26 de mayo de 2026 y realizará la adjudicación a la mejor oferta.