Los uruguayos pagaron US$ 81 millones de sobreprecio por combustibles entre mayo de 2025 y abril de 2026

Un estudio del Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP) reveló que en abril de este año, la metodología aplicada por el Poder Ejecutivo para la fijación de precios de los combustibles mantiene un desacople entre los precios locales y los valores internacionales de referencia. Según el análisis del CEPP, los uruguayos pagaron por nafta y gasoil cerca de US$ 81 millones de sobreprecio entre mayo del 2025 y abril de 2026 y que asciende a US$ 93,5 desde marzo de 2025.

El gobierno había resuelto un aumento de 7% para todos los combustibles con motivo del conflicto en el Medio Oriente.

De acuerdo con el estudio, desde el cambio de la metodología de ajuste durante marzo del año pasado, los precios locales fueron superiores a los de referencia internacional de la nafta y el gasoil todos los meses salvo en abril 2026. Solo entre marzo y diciembre de 2025, la brecha acumulada alcanzó US$ 39 millones en nafta y US$ 49 millones en gasoil.

Surtidores de combustible en estación de servicio. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Sin embargo, entre enero y abril del 2026 la brecha aumentó en US$ 5,5 millones aunque el incremento del precio internacional del petróleo crudo no fue trasladado por completo a los precios locales y el gasoil quedó por debajo de la referencia.

Como consecuencia de esta política de precios, Ancap acumuló una renta monopólica estimada en US$ 75 millones en el período mayo 2025-abril 2026 (descontando el IVA recaudado por las ventas de gasoil), equivalente a más de 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB). Solo en febrero de este año, las diferencias entre el Precio de Paridad de Importación (PPI) y el Precio en Planta (PEP) generaron ingresos por US$ 18 millones.

Según el estudio, en abril de 2026, los impuestos representaron cerca del 45% del precio final de la nafta y la distribución secundaria otro 9% mientras que en el gasoil tuvieron un 32% (impuestos y costos ajenos a Ancap) de participación en el precio del surtidor.

Subsidios

En Uruguay, el boleto urbano y el supergás están subsidiados por el Estado con el objetivo de ampliar el acceso a estos servicios para toda la ciudadanía. Según el análisis, el supergás acumuló subsidios implícitos cercanos a los US$ 37 millones en los últimos doce meses, aunque el documento reconoció que “presenta bajos niveles de transparencia fiscal y no surge de una asignación explícita aprobada por el Parlamento”.

Estación de servicio Estefania Leal/Archivo El Pais

En el caso del supergás, una parte del subsidio es absorbida por la cadena privada de distribución, en la que los costos de envasado y distribución representan alrededor del 43% del precio final del producto y la carga tributaria es otro 17%, totalizando un 60% del precio final.

Por otra parte, el fideicomiso del transporte recaudó aproximadamente US$ 82 millones mediante un cargo de $ 3 por litro de gasoil comercializado entre mayo de 2025 y abril de 2026.

A nivel regional, Uruguay presenta precios elevados en las naftas. En abril de este año, el precio de la nafta se ubicó un 50% por encima del de Brasil y Argentina, manteniendo a Uruguay entre los más caros de la región. Sin embargo, el gasoil se comportó a la inversa y se ubicó transitoriamente por debajo de los precios ubicados en frontera, "producto del atraso relativo de precios internos frente al aumento internacional del petróleo",.

“El sistema actual de fijación de precios continúa utilizando a los combustibles como herramienta de recaudación y financiamiento cruzado de subsidios, alejando los precios locales de las referencias internacionales y generando efectos relevantes sobre la competitividad, el costo de vida y la transparencia fiscal”, concluye el documento de la CEPP.