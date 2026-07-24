Orsi habló de la balacera en Parque Rodó que terminó con un niño muerto y volvió a respaldar a Negro

El presidente de la República, Yamandú Orsi, habló este viernes acerca de la balacera durante las picadas clandestinas en Parque Rodó que provocó la muerte de un niño de 12 años por un disparo en el pecho. En el mismo episodio resultó herido de bala otro adolescente de 14 años, integrante de la misma familia, de apellido Puglia.

Otros heridos en la balacera, como un joven de 22 años, también pertenecen a la misma familia. En total fueron cinco los heridos de bala, además del niño muerto. El grupo criminal afectado, según la hipótesis policial, históricamente ha mantenido vínculos con Los Albín en el marco de disputas por el negocio de la droga en Villa Española. A raíz de este antecedente, los investigadores manejan como principal hipótesis que el violento ataque en las canteras podría tratarse de una venganza vinculada al reciente quíntuple homicidio registrado en el barrio El Monarca (Villa García), el cual a su vez reflotó la cruda rivalidad entre Los Suárez y Los Albín.

Orsi dijo en rueda de prensa que la información con la que cuenta es que "en una de esas actividades que se convocan por redes" participaron "personas que pertenecían a un barrio" y "pasó gente en moto y los baleó con el tristísimo y horrendo saldo de otro menor muerto".

"No hace tanto tiempo una menor de 14 también (murió) en un hecho con características similares", dijo el presidente en referencia a una de las víctimas el quíntuple homicidio semanas atrás en El Monarca, zona del barrio Villa García, en un episodio que según la hipótesis de la Policía está vinculado a esta nueva balacera.

Operativo policial tras ataque a balazos en el Parque Rodó. Foto: Darwin Borrelli

"No se puede pensar otra cosa que es horrible que nos pase esto. Más allá de que en América Latina esto es más normal, en Uruguay no estábamos acostumbrados o no era nuestro estilo. Los tiempos cambian y la evaluación que hago es que hay que apretar cada vez más", expresó el mandatario.

A su entender, es "dolorosísimo" que "alguien adolescente, que puede tener la edad de nuestros hijos, por estar ahí o por tener vínculos" con bandas criminales termine muerto.

De todas formas, ante el reiterado pedido de remoción del ministro del Interior, Carlos Negro, por parte de la oposición en el marco de un aumento de los homicidios, Orsi respondió: "Cuando había otros ministros en el gobierno anterior yo tenía una posición y la mantengo, cuanto más duro se hace el enfrentamiento con bandas criminales, más hay que respaldar al ministro y a la Policía Nacional. Lo dije en su momento cuando estaban Jorge Larrañaga o Luis Alberto Heber. Nuestra Polícía Nacional y el ministro tienen que tener el mayor de los respaldos".

Sobre los homicidios en general, dijo que "hace unos meses habían bajado y ahora subieron", y que "las explicaciones no pueden ser simples". "El combate tiene que ser cada vez más duro, aplicar inteligencia, tecnología y todo el respaldo a quienes están trabajando todos los días en las calles. Hay que ser firmes pero también ser inteligentes, lo que tiene que ver con tecnología e interpretar qué es lo que está pasando", apuntó Orsi.

El mandatario deslizó que los movimientos criminales pueden estar relacionados a "lo que ha ocurrido con algunos de los referentes de las bandas" en los últimos meses. No solo en Bolivia fue apresado el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, enviado a Estados Unidos, sino que en Uruguay fueron encarcelados algunos como Luis Fernández Albín (extraditado desde Argentina) y Luis "Betito" Suárez.

"Evidentemente pasan cosas y el control del territorio es la clave de esas cosas terribles que nos están pasando", sentenció.