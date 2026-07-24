Conmoción por el crimen de un niño de 12 años: qué se sabe del ataque a balazos en las canteras del Parque Rodó

Un niño de 12 años fue víctima de homicidio por un disparo en el pecho en la madrugada de este viernes en las canteras del Parque Rodó, donde se juntaron conductores de motos y autos para realizar picadas clandestinas. Un familiar de 14, otro de 22, y otras personas de 26, 30 y 54 años sufrieron heridas de bala y están internadas en distintos hospitales.

El ataque ocurrió luego de la 1:00 de la madrugada en las inmediaciones del Teatro de Verano, frente al Paseo de los Pescadores. Según informó el Ministerio del Interior, se recibió un llamado al 9.1.1 "sobre aglomeración de motos y disparos de arma de fuego" y se concurrió al lugar.

"Como consecuencia de los disparos, falleció un adolescente de 12 años tras ingresar con una herida de arma de fuego en el tórax al Hospital Pasteur. Otras cinco personas, de 14, 22, 26, 30 y 54 años, resultaron heridas de bala y permanecen siendo asistidas en distintos centros de salud, presentando lesiones de diversa entidad", indica el parte oficial.

"En la intersección de Rambla Presidente Wilson y Cachón fue ubicada una moto de alta cilindrada, sin matrícula, con impactos de arma de fuego, además de vainas y otros indicios que fueron preservados para la investigación", añade la información, que concluye que el caso está a cargo del departamento de Hechos Complejos y que Policía Científica trabaja en el lugar.

Operativo policial tras ataque a balazos en el Parque Rodó. Foto: Darwin Borrelli

Quiénes eran las víctimas del ataque a balazos en Parque Rodó

El niño de 12 que falleció, el menor de 14 que está internado y otro joven de 22 que también sufrió heridas de bala son familiares entre sí: coinciden en el apellido Puglia. También es Puglia uno de los testigos, de 27 años, quien se encargó de llevar al hospital Pasteur a uno de los heridos, el hombre de 54 años. Por otro lado, Canal 10 informó que el joven de 30 años que sufrió disparos cuenta con varios antecedentes penales.

Telemundo (Teledoce) consignó una serie de videos que fueron grabados por personas que habían asistido a las picadas. Allí se ve que la instancia era multitudinaria y que en determinado momento alguien abrió fuego en forma de ráfaga.

▶️ Así fue el momento del ataque a disparos en las canteras del Parque Rodó pic.twitter.com/MMYvuPENxs — Telemundo (@TelemundoUY) July 24, 2026

Policía Científica trabajó en el lugar y las tareas de investigación continúan en la mañana de este viernes, motivo por el que la rambla amaneció cortada al tránsito vehicular en el sentido hacia el este en la zona del Teatro de Verano y el Paseo de los Pescadores. El ataque se dio en una zona en la que habitualmente hay academias de choferes enseñando diversas maniobras.

Quiénes son los Puglia, la familia atacada en la madrugada de este viernes

Fuentes policiales informaron a El País que los Puglia conforman una banda con ese nombre. Los otros heridos, se presume, aunque no llevan el mismo apellido forman parte del mismo grupo criminal, que históricamente ha mantenido vínculos con Los Albín en el marco de disputas por el negocio de la droga en Villa Española.

A raíz de este antecedente, los investigadores manejan como principal hipótesis que el violento ataque en las canteras podría tratarse de una venganza vinculada al reciente quíntuple homicidio registrado en el barrio El Monarca (Villa García), el cual a su vez reflotó la cruda rivalidad entre Los Suárez y Los Albín.

Operativo policial tras ataque a balazos en el Parque Rodó. Foto: Darwin Borrelli

Durante la huida del lugar, los participantes de la aglomeración protagonizaron incidentes y agredieron al personal policial que acudió a disolver la concentración. Pese a la resistencia y a la rápida dispersión de los vehículos, los efectivos incautaron —pues quedó abandonada en el lugar— la moto de alta cilindrada sin matrícula que presentaba impactos de bala.