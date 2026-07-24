Niño asesinado era de la familia Puglia y la Policía maneja que se trató de una venganza tras quíntuple homicidio

En la madrugada de este viernes 24 de julio, próximo a la hora 1:17, un llamado al 911 alertó sobre una masiva aglomeración de unas 200 motos y autos, seguida de disparos de arma de fuego, en la zona de las Canteras del Parque Rodó. Como consecuencia de la balacera, un adolescente de 12 años falleció tras ingresar con una herida de arma de fuego en el tórax al Hospital Pasteur, mientras que otras cinco personas de 14, 22, 26, 30 y 54 años resultaron heridas de diversa entidad y permanecen internadas en distintos centros de salud.

Fuentes policiales informaron que el fallecido, el otro menor de 14 años y el joven de 22 años son integrantes de la familia Puglia, quienes conforman una banda del mismo nombre, mientras las otras víctimas también forman parte de este grupo criminal, el que históricamente ha mantenido vínculos con Los Albín en el marco de disputas por el negocio de la droga en Villa Española.

A raíz de este antecedente, los investigadores manejan como principal hipótesis que el violento ataque perpetrado en las Canteras podría tratarse de una venganza vinculada al reciente quíntuple homicidio registrado en el barrio El Monarca, el cual a su vez reflotó la cruda rivalidad entre Los Suárez y Los Albín.

Durante la huida del lugar, los participantes de la aglomeración protagonizaron incidentes y agredieron al personal policial que acudió a disolver la concentración. Pese a la resistencia y a la rápida dispersión de los vehículos, los efectivos incautaron —pues quedó abandonada en el lugar— en la intersección de la Rambla Presidente Wilson y Cachón una moto de alta cilindrada sin matrícula que presentaba impactos de bala, además de vainas y otros indicios balísticos.

Personal de la Dirección Nacional de Policía Científica trabajó en la escena del crimen realizando las pericias correspondientes para levantar rastros que permitan identificar a los autores de los disparos.

La dirección de la investigación quedó a cargo del área de Hechos Complejos de la Policía Nacional, bajo la órbita de Fiscalía, con el objetivo de esclarecer la secuencia de los hechos e identificar las responsabilidades en medio de la escalada de violencia urbana.