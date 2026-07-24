Balacera en las picadas clandestinas del Parque Rodó: mataron a un niño de 12 años y hay varios heridos

Las picadas clandestinas que habitualmente se realizan en Parque Rodó terminaron con una balacera en la madrugada de este viernes. Como consecuencia murió un niño de 12 años y hay varios heridos, al menos cuatro, producto de los disparos.

Según supo El País en base a fuentes policiales, algunos de los heridos fueron derivados al Hospital Pasteur, mientras que otro fue llevado al Pereira Rossell.

Telemundo (Teledoce) consignó una serie de videos que fueron grabados por personas que habían asistido a las picadas. Allí se ve que la instancia era multitudinaria y que en determinado momento alguien abrió fuego en forma de ráfaga. El mismo informativo señaló que entre los heridos hay otro menor de 14 años.

▶️ Así fue el momento del ataque a disparos en las canteras del Parque Rodó pic.twitter.com/MMYvuPENxs — Telemundo (@TelemundoUY) July 24, 2026

Policía Científica trabajó en el lugar y los trabajos de la investigación continúan en la mañana de este viernes, motivo por el que la rambla amaneció cortada al tránsito vehicular en el sentido hacia el este en la zona del Teatro de Verano y el Paseo de los Pescadores.

El ataque se dio en una zona en la que habitualmente hay academias de choferes enseñando diversas maniobras.