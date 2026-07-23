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El País Información Policiales

Siniestro de tránsito fatal en Punta del Este: motocilista de 34 años murió tras chocar con una camioneta

Un llamado al 911 alertó sobre el impacto violento; la conductora del vehículo mayor resultó ilesa y la Policía Científica perició la escena.

El País
El País
23/07/2026, 19:14
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Intersección de Francia y Naciones Unidas en Punta del Este.
Intersección de Francia y Naciones Unidas en Punta del Este.
Foto: captura Google Maps.

La Jefatura de Policía de Maldonado informó este jueves sobre un siniestro de tránsito fatal ocurrido sobre las 16:30 en la intersección de Avenida Francia y Naciones Unidas, en Punta del Este, Maldonado. Un hombre de 34 años que circulaba en una moto chocó con una camioneta y falleció en el lugar.

De acuerdo a un comunicado de la dependencia, personal policial acudió al cruce tras un llamado al 911 que alertaba sobre un siniestro de tránsito grave.

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Los efectivos constataron que en el choque estuvieron involucrados una camioneta Nissan que era conducida por una mujer de 59 que resultó ilesa, y una moto marca Yumbo en la que circulaba el hombre, que llegó a ser asistido por personal médico, pero falleció en el lugar.

En la escena trabajó personal de Policía Científica. Además, las autoridades buscan esclarecer el siniestro.

Cuento del tío en Maldonado: hombre de 82 años entregó $ 300.000 y US$ 47.000 a estafadores

Un hombre de 82 años fue víctima de una estafa en el departamento de Maldonado, según informó la jefatura local a través de un comunicado.

La situación fue denunciada este jueves, luego de que la víctima entregara $ 300.000 uruguayos y US$ 47.000 a los estafadores.

De acuerdo con la información policial, el hombre recibió varias llamadas telefónicas de personas que se identificaron como un funcionario policial, un abogado y un miembro de un supuesto departamento de delitos financieros.

Billetes de pesos uruguayos.
Billetes de pesos uruguayos.
Foto: Archivo El País.

Los estafadores le explicaron a la víctima que uno de sus familiares se había visto involucrado en un siniestro de tránsito grave y que debía "realizar pagos" para "resolver la situación".

Luego de esto, el denunciante concurrió a sucursales bancarias de Punta del Este, donde retiró dinero en efectivo que posteriormente entregó a una mujer que lo esperaba a las afueras de los bancos. También realizó una transferencia y giros de dinero a cuentas indicadas por los estafadores.

La investigación continúa y la Policía busca identificar a los responsables del hecho. Desde la Jefatura de Maldonado exhortaron a las personas mayores y a su entorno a extremar las precauciones ante llamadas telefónicas en las que se solicite dinero alegando problemas judiciales o urgencias.

Ante este tipo de comunicaciones, se recomienda verificar la información por vías directas con los familiares involucrados y dar aviso inmediato a la Policía.

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