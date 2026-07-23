Siniestro de tránsito fatal en Punta del Este: motocilista de 34 años murió tras chocar con una camioneta

La Jefatura de Policía de Maldonado informó este jueves sobre un siniestro de tránsito fatal ocurrido sobre las 16:30 en la intersección de Avenida Francia y Naciones Unidas, en Punta del Este, Maldonado. Un hombre de 34 años que circulaba en una moto chocó con una camioneta y falleció en el lugar.

De acuerdo a un comunicado de la dependencia, personal policial acudió al cruce tras un llamado al 911 que alertaba sobre un siniestro de tránsito grave.

Los efectivos constataron que en el choque estuvieron involucrados una camioneta Nissan que era conducida por una mujer de 59 que resultó ilesa, y una moto marca Yumbo en la que circulaba el hombre, que llegó a ser asistido por personal médico, pero falleció en el lugar.

En la escena trabajó personal de Policía Científica. Además, las autoridades buscan esclarecer el siniestro.

Cuento del tío en Maldonado: hombre de 82 años entregó $ 300.000 y US$ 47.000 a estafadores

Un hombre de 82 años fue víctima de una estafa en el departamento de Maldonado, según informó la jefatura local a través de un comunicado.

La situación fue denunciada este jueves, luego de que la víctima entregara $ 300.000 uruguayos y US$ 47.000 a los estafadores.

De acuerdo con la información policial, el hombre recibió varias llamadas telefónicas de personas que se identificaron como un funcionario policial, un abogado y un miembro de un supuesto departamento de delitos financieros.

Billetes de pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Los estafadores le explicaron a la víctima que uno de sus familiares se había visto involucrado en un siniestro de tránsito grave y que debía "realizar pagos" para "resolver la situación".

Luego de esto, el denunciante concurrió a sucursales bancarias de Punta del Este, donde retiró dinero en efectivo que posteriormente entregó a una mujer que lo esperaba a las afueras de los bancos. También realizó una transferencia y giros de dinero a cuentas indicadas por los estafadores.

La investigación continúa y la Policía busca identificar a los responsables del hecho. Desde la Jefatura de Maldonado exhortaron a las personas mayores y a su entorno a extremar las precauciones ante llamadas telefónicas en las que se solicite dinero alegando problemas judiciales o urgencias.

Ante este tipo de comunicaciones, se recomienda verificar la información por vías directas con los familiares involucrados y dar aviso inmediato a la Policía.