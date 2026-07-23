Cuento del tío en Maldonado: hombre de 82 años entregó $ 300.000 y US$ 47.000 a estafadores

Un hombre de 82 años fue víctima de una estafa en el departamento de Maldonado, según informó la jefatura local a través de un comunicado.

La situación fue denunciada este jueves, luego de que la víctima entregara $ 300.000 uruguayos y US$ 47.000 a los estafadores.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

De acuerdo con la información policial, el hombre recibió varias llamadas telefónicas de personas que se identificaron como un funcionario policial, un abogado y un miembro de un supuesto departamento de delitos financieros.

Los estafadores le explicaron a la víctima que uno de sus familiares se había visto involucrado en un siniestro de tránsito grave y que debía "realizar pagos" para "resolver la situación".

Luego de esto, el denunciante concurrió a sucursales bancarias de Punta del Este, donde retiró dinero en efectivo que posteriormente entregó a una mujer que lo esperaba a las afueras de los bancos. También realizó una transferencia y giros de dinero a cuentas indicadas por los estafadores.

La investigación continúa y la Policía busca identificar a los responsables del hecho. Desde la Jefatura de Maldonado exhortaron a las personas mayores y a su entorno a extremar las precauciones ante llamadas telefónicas en las que se solicite dinero alegando problemas judiciales o urgencias.

Ante este tipo de comunicaciones, se recomienda verificar la información por vías directas con los familiares involucrados y dar aviso inmediato a la Policía.