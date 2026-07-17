Persecución y choque entre un patrullero y una moto en la rambla portuaria dejó dos heridos graves

Una persecución a dos presuntos delincuentes que iban en moto terminó en un siniestro de tránsito en la rambla portuaria de Montevideo en la mañana de este viernes, lo que provocó un corte en la circulación que duró varias horas.

Según información de la Jefatura de Policía de Montevideo a la que accedió El País, el choque entre la moto y uno de los patrulleros que participaba del operativo fue sobre las 5:30 de la mañana en Rambla 25 de Agosto entre Zabala y Solís.

El siniestro de tránsito es catalogado como "grave" por la Policía, dadas las heridas que sufrieron quienes intentaban escapar. En principio "varios móviles" estaban siguiendo a la moto y en determinado momento chocó contra uno de los autos.

Ambos ocupantes de la moto, un hombre y una mujer —los dos con antecedentes penales—, cayeron al pavimento. "Resultaron politraumatizados graves, presentando fracturas en miembros inferiores", por lo que fueron trasladados de urgencia al Hospital Maciel, que queda a pocas cuadras de allí, en Ciudad Vieja.

"En el lugar trabajó personal policial, Policía de Tránsito y se dispuso la intervención de Policía Científica. El hecho fue registrado por cámaras de videovigilancia", indica el parte policial.

Según informó Telenoche (Canal 4), el hombre y la mujer habían cometido algunos delitos, lo que provocó que se iniciara el operativo. Diversos objetos que habían robado quedaron tirados en la rambla tras el choque.