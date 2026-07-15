Una ciclista de 54 años se encuentra grave tras ser embestida por un camión de carga en San José

Una mujer de 54 años se encuentra internada en estado grave luego de que un camión la embistiera mientras circulaba en bicicleta en San José, informó la Policía Caminera.

El siniestro ocurrió sobre las 20:00 horas de este martes, en el km 95 de ruta 3, en el departamento de San José. Según información policial primaria, un camión con acoplado que circulaba de sur a norte, por causas a establecer, embistió a una ciclista que circulaba en sentido contrario.

La mujer que circulaba en bicicleta fue asistida por una ambulancia y derivada al hospital departamental, donde se le diagnosticó politraumatismo grave.

En tanto, el conductor del camión, un hombre de 56 años, se realizó una espirometría, que arrojó resultado cero de alcohol en sangre.

Imputaron al hombre que amenazó de muerte al ministro Carlos Negro

El Juzgado Letrado de Pando de 2.º Turno formalizó este martes la investigación sobre el hombre que había sido detenido el pasado domingo tras amenazar de muerte al ministro del Interior, Carlos Negro. El individuo fue acusado por la "presunta comisión de un delito de atentado agravado", informó el Ministerio del Interior.

Al hombre se le impuso una medida cautelar de prisión preventiva por 120 días, mientras continúa la investigación.

El ministro del Interior, Carlos Negro. Foto: Ignacio Sánchez / El País.

El hombre había sido detenido tras realizar llamadas al 9.1.1. en las que amenazaba de muerte al secretario de Estado. Según información policial, el ahora formalizado fue atrapado tras un allanamiento en la zona de Barros Blancos. El detenido no contaba con antecedentes penales y reconoció ser el autor de las llamadas. Además, agregó que estaba "bajo los efectos de estupefacientes".

En el lugar del allanamiento se incautaron teléfonos celulares, pero no se detectó la presencia de armas.