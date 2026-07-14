Imputaron al hombre que amenazó de muerte al ministro Carlos Negro: cumplirá prisión preventiva

El Juzgado Letrado de Pando de 2.º Turno formalizó este martes la investigación sobre el hombre que había sido detenido el pasado domingo tras amenazar de muerte al ministro del Interior, Carlos Negro. El individuo fue acusado por la "presunta comisión de un delito de atentado agravado", informó el Ministerio del Interior.

Al hombre se le impuso una medida cautelar de prisión preventiva por 120 días, mientras continúa la investigación.

Detenido afirmó estar "bajo los efectos de los estupefacientes"

El hombre había sido detenido tras realizar llamadas al 9.1.1. en las que amenazaba de muerte al secretario de Estado. Según información policial, el ahora formalizado fue atrapado tras un allanamiento en la zona de Barros Blancos. El detenido no contaba con antecedentes penales y reconoció ser el autor de las llamadas. Además, agregó que estaba "bajo los efectos de estupefacientes".

En el lugar del allanamiento se incautaron teléfonos celulares, pero no se detectó la presencia de armas.

Ministro del Interior Carlos Negro, el director de la Policía Nacional José Manuel Azambuya y el subdirector ejecutivo Robert Taroco

Policía investiga asesinato de un hombre que circulaba en bicicleta

Un hombre de 40 años fue asesinado en la tarde de este martes mientras circulaba en bicicleta por el barrio Marconi, en Montevideo.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo, el hecho tuvo lugar en el cruce de las calles Torricelli y Salustio, donde vecinos reportaron un intercambio de disparos.

Al recibir el llamado y detectar la alerta por el sistema ShotSpotter, la Policía arribó al lugar y encontró al hombre herido por un arma de fuego al lado de una bicicleta. Finalmente, médicos constataron su fallecimiento.

Operativo policial. Foto: Natalia Rovira/El País.

El hombre circulaba en bicicleta y quedó en medio del tiroteo. No tenía antecedentes penales, según reportó Telenoche (Canal 4).

Testigos afirmaron que los autores de la balacera iban en moto y amenazaron al hombre antes del ataque a tiros.

Al momento hay dos hipótesis manejadas por quienes investigan en el lugar; que los autores lo interceptaron para dispararle directamente, o que efectivamente fue herido por una bala perdida entre el fuego cruzado.

“La Policía preservó la escena y trabaja con la información recabada durante las primeras actuaciones bajo la conducción de la Fiscalía competente, para establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables”, informó la Jefatura.