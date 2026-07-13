Bala perdida entró por la ventana del Liceo 65 en Las Acacias: investigan vínculo con balacera a pocas cuadras

Una bala perdida ingresó este lunes en la tarde por la ventana del laboratorio del Liceo 65 del barrio Las Acacias en Montevideo. Casi a las 16:00 horas la Policía tomó conocimiento del hecho, ocurrido en el centro educativo ubicado en Av. General Flores y Gronardo.

El proyectil atravesó un vidrio e ingresó al laboratorio del centro educativo. No se registraron personas lesionadas, confirmaron a El País fuentes policiales. El hecho ocurrió luego de una balacera registrada en el barrio Marconi, a ocho cuadras del liceo, según reportó Telenoche (Canal 4).

La Policía concurrió al lugar, recibió la denuncia correspondiente y trabaja en la investigación para determinar las circunstancias del hecho. Se investiga si el proyectil que ingresó al centro educativo está vinculado con la balacera en Marconi, donde la semana pasada se registraron varios ataques a tiros y un asesinato en el cruce de las calles Salustio y Francisco de Salazar y Morales.