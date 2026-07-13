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El País Información Policiales

Homicidio en una barbería en el Cerro: la Policía investiga el asesinato de un joven de 21 años

La víctima habría tenido un altercado con personas que intentaron robarle animales de su propiedad, según la versión familiar.

El País
El País
13/07/2026, 19:47
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Barbería de Cerro Oeste, donde fue asesinado un joven de 22 años.
Barbería de Cerro Oeste, donde fue asesinado un joven de 22 años.
Foto captura de video de Subrayado (Canal 10).

Un nuevo homicidio tuvo lugar durante la tarde de este lunes en una barbería del barrio Cerro en Montevideo.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo, el hecho tuvo lugar en el cruce de las calles Camino Sanfuentes y Los Teros, donde se encontraron numerosos casquillos de bala.

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El joven asesinado tenía 21 años y no contaba con antecedentes penales. De acuerdo a la información primaria, los autores del crimen serían dos hombres que arribaron al lugar en una moto. Según los testigos, efectuaron unos 20 disparos y generaron varios impactos de bala en la víctima.

La Policía investiga los motivos del crimen. Según comentaron familiares del joven a Telemundo (Canal 12), la víctima tuvo un altercado con personas que intentaron robar animales de su propiedad. Tras agredirlos fue amenazado.

La víctima también habría comentado al barbero que lo atendía que, tan solo horas antes, había sido perseguido por una moto.

En la escena del crimen trabaja personal del Departamento de Homicidios y Policía Científica.

Patrullero de Policía
Patrullero de Policía
Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais
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