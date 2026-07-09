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El País Información Policiales

Una camioneta terminó en una cuneta y un hombre fue detenido tras persecución en el Marconi

El barrio montevideano vive horas de tensión tras registrarse balaceras consecutivas y un homicidio. Policías que patrullaban la zona recuperaron un vehículo hurtado en una cuneta.

El País
El País
09/07/2026, 20:14
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Una camioneta terminó en una cuneta tras una persecución.
Una camioneta terminó en una cuneta tras una persecución.
Foto: captura Subrayado (Canal 10)

La Policía detuvo en las últimas horas a un delincuente que había robado una camioneta este jueves en Montevideo. El individuo fue arrestado en el barrio Marconi tras una persecución policial y el vehículo que había sido hurtado fue hallado dentro de una cuneta.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales, la policía trabajó en Rambla Costanera y Gregorio Perez, a pocas cuadras del lugar donde días atrás se escuchó una balacera.

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De acuerdo a lo que reportó el citado medio en el lugar, luego de que los policías se pusieran a trabajar en la escena se escucharon disparos de arma de fuego.

Tras la persecución, el vehículo fue dejado por el delincuente dentro de una cuneta y capturado a pocos metros del lugar.

Antecedentes de violencia y operativos en el barrio

El de este jueves se trata de un nuevo hecho de violencia en el barrio Marconi, ya que el pasado martes a la noche, personal policial concurrió al cruce de las calles Salustio y Francisco de Salazar y Morales tras una alerta del sistema ShotSpotter y se encontraron con un hombre tendido en el suelo en estado grave y con varios impactos de bala. El individuo fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde falleció.

Al día siguiente, se registró otra balacera también en el barrio Marconi. En esta oportunidad fue en Wellington y Rambla Costanera.

En el lugar se encontraron varias vainas calibre 9 milímetros y no se registraron personas lesionadas ni otros daños.

Barrio Marconi
Patrullero.
Foto: Fernando Ponzetto.

Detenciones vinculadas a transmisiones en redes sociales

Además, el martes se desarrollo en el Marconi un importante operativo policial donde se detuvo a tres hombres —dos de 29 y uno de 21 años—, luego de identificar una vivienda desde donde jóvenes realizaban una transmisión en vivo por la red social TikTok mostrando un arma de fuego.

Tras una denuncia ante la Policía se localizó una casa ubicada en Calle 1, cerca de Aparicio Saravia y Simón del Pino, y se realizó un despliegue en la zona. Los detenidos negaron el ingreso de la Policía, pero luego fueron arrestados,informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron a El País fuentes policiales.

La ropa que vestían los detenidos coincidía con la que se observaba en la transmisión que se hizo a las 9:00 AM de este miércoles.

Transmisión de TikTok de disparos en Marconi
Transmisión de TikTok de disparos en Marconi.
Foto captura de video de Subrayado (Canal 10).

Previo a las detenciones la Policía sobrevoló el lugar con un dron que captó el momento en el que los jóvenes salieron de la vivienda, conversaron con otros tres sujetos y efectuaron disparos.

La Policía, al observar la filmación, regresó al lugar a negociar con la propietaria de la vivienda y obtuvo una autorización para ingresar y revisar el lugar.

En la inspección no se encontró el arma que aparecía en la transmisión, por lo que los efectivos policiales presumen que fue retirada por otras personas en el fondo de la vivienda. Además, en la vivienda había un niño de ocho años.

Por otro lado, la Policía también accedió a la transmisión de TikTok que realizaron los detenidos.

Detenidos tras operativo policial en Marconi
Detenidos tras operativo policial en Marconi.
Foto captura de video de Subrayado (Canal 10).
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