Joven fue asesinado de un disparo en el pecho en Brazo Oriental: Policía busca a los responsables
La víctima, un joven de 27 años, llegó a ser trasladado a un centro asistencial pero falleció minutos después. El homicidio tuvo lugar este martes por la noche.
Un joven fue asesinado este martes por la noche en la zona de la Avenida General Garibaldi y Rocha, en el barrio Brazo Oriental, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales.
La víctima, un hombre de 27 años, recibió un disparo en el pecho cerca de las 23:30 mientras estaba en la calle. Si bien llegó a ser trasladado en un vehículo particular hasta un centro asistencial, falleció minutos más tarde debido a la gravedad de sus heridas.
El caso está siendo investigado por el Departamento de Homicidios y la Fiscalía competente.
Un hombre está grave tras un ataque armado en el barrio Marconi: es el segundo herido en pocas horas
Un hombre de 39 años se encuentra internado en estado grave tras ser atacado a balazos el pasado martes en el barrio Marconi de Montevideo. Se trata del segundo herido en una agresión de estas características en las últimas horas, ya que sobre las 14:00 horas otro individuo fue víctima de un ataque similar en Flor de Maroñas.
Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron a El País fuentes policiales, el ataque se dio en las inmediaciones de Salustio y Francisco de Salazar y Morales.
Las autoridades acudieron al lugar sobre las 18:45 horas tras registrar los disparos mediante el sistema ShotSpotter, donde encontraron al hombre, que presentaba múltiples heridas de arma de fuego.
Tras el ataque, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde se encuentra internado. En el lugar trabajó Policía Científica, que incautó vainas calibre 9 milímetros y otros elementos.
Hombre se encuentra grave tras ser atacado a balazos desde un auto
También el martes, un hombre de 64 años también fue víctima de un ataque a balazos en el barrio Flor de Maroñas de Montevideo.
El individuo se encontraba junto a su pareja en el cruce de Pedro Sáenz de Zumarán y Ricardo Palma, cuando sobre las 14:00 horas un auto -en el que viajaban dos personas- pasó a su lado y desde el interior del vehículo efectuaron los disparos.
Tras el ataque, el hombre fue asistido en el lugar y trasladado a un centro asistencial, donde permanece en estado delicado, informó Telemundo (Canal 12) y confirmaron a El País fuentes policiales.
De acuerdo a lo que informó Telemundo, en el lugar se encontraron varios casquillos de bala. El crimen está siendo investigado.
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