Ataque a balazos en el barrio Colón: un hombre murió y otro quedó gravemente herido

Un hombre murió y otro quedó gravemente herido tras recibir un ataque a balazos en el barrio Colón en la madrugada de este martes, confirmaron a El País fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

El hecho ocurrió sobre las 00:25 de este martes, entre las calles Besnes e Irigoyen y Carlos Pacheco. Según la información policial, cuando los funcionarios llegaron al lugar uno de los hombres ya se encontraba sin vida y tenía un disparo en el pecho.

El otro hombre, que tenía un disparo el el tórax, fue trasladado de emergencia al Hospital Saint Bois. Según informó Subrayado (Canal 10), posteriormente fue trasladado al Hospital de Clínicas.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos trabaja en la investigación. La Fiscalía dispuso pericias en la zona del ataque y recolección de las imágenes de las cámaras de seguridad.

Imputaron por femicidio a hombre que mató a su pareja en Durazno

Por otro lado, la Fiscalía Departamental de Durazno de 2do Turno imputó este lunes al hombre que el pasado sábado asesino a su pareja en presencia de cuatro menores de edad. La víctima estaba estaba cuidando a tres niñas y junto a ellas se encontraba un adolescente que es hijo de ambos.

Según informó Fiscalía, el individuo fue imputado "como presunto autor de un delito de homicidio especialmente agravado por haberse cometido frente a menores de edad y muy especialmente agravado por femicidio".

Operativo policial. Estefania Leal/Archivo El Pais

Además, al hombre se le realizó una pericia psiquiátrica que no pudo determinar su condición de inimputabilidad. Aún así, se le dispuso una medida cautelar de internación en un centro de salud mental por un lapso de 120 días o hasta que concluya el resultado de otra pericia psiquiátrica que fue solicitada en la audiencia y que será realizada por una junta médica.