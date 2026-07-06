Búsqueda de drogas, explosivos y cierre con premios: cómo fue el primer evento de perros detectores en Soriano

Perros entrenados para detectar estupefacientes, componentes explosivos y restos humanos participaron en Soriano del primer encuentro nacional de canes detectores realizado en Uruguay. La instancia reunió a 43 participantes de distintos puntos del país, entre conductores, instructores y binomios (perro y el guía) K-9 de unidades policiales y militares.

La actividad comenzó a las 8:00 con una bienvenida del jefe de Policía de Soriano, Luis Rodríguez, y luego continuó con ejercicios prácticos de búsqueda, según pudo saber El País. El objetivo "fue intercambiar criterios de trabajo, comparar técnicas de entrenamiento y fortalecer la coordinación entre equipos que suelen intervenir en procedimientos policiales, controles de ruta, operativos antidrogas o tareas vinculadas a la seguridad pública", comunicaron desde la Jefatura.

El encuentro surgió a partir del trabajo conjunto entre la empresa Servican (también dedicada al entrenamiento de perros detectores) , la Jefatura de Policía de Soriano y la Jefatura de Paysandú, que el año pasado había reconocido la labor de esa organización. Según indicaron desde Servican, la idea inicial era realizar una instancia "más acotada, pero luego se amplió la convocatoria y terminó reuniendo a equipos de diferentes organismos".

Participaron binomios K-9 de las jefaturas de Policía de Paysandú, Río Negro y Tacuarembó, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, la Policía Caminera, el Grupo de Reserva Táctica de Fray Bentos, el Batallón de Infantería Nº 4, el Centro de Instrucción de Perros de Trabajo Militar del Ejército, la Fuerza Aérea y otras unidades especializadas.

Durante la jornada, los participantes realizaron prácticas vinculadas a la detección de drogas, explosivos y restos humanos. También hubo instancias de intercambio entre instructores y conductores sobre métodos de trabajo y preparación de los perros para distintos escenarios operativos.

La actividad finalizó con la entrega de reconocimientos, regalos y certificados por parte del comando de la Jefatura de Policía de Soriano.

Para los organizadores, el encuentro buscó dar "un primer paso hacia una mayor coordinación entre las unidades que trabajan con perros detectores en Uruguay".