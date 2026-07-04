Femicidio en Durazno: una mujer de 42 años fue asesinada por su pareja en presencia de cuatro menores de edad

La Jefatura de Policía de Durazno informó este sábado en un comunicado sobre un caso de femicidio ocurrido en el pueblo Ciudad del Carmen, donde una mujer de 42 años fue asesinada por su pareja sobre las 06:20 de la mañana.

De acuerdo a un comunicado de la dependencia policial, el crimen se dio en la vivienda de la víctima, quien se encontraba cuidando a tres niñas de 8, 11 y 12 años. Además, en el lugar también estaba el hijo de la mujer, de 13 años.

De acuerdo a elementos recogidos en el marco de la investigación, la víctima fue asesinada con un arma blanca por parte de su pareja, un hombre de 41 años.

El arma fue ubicada en la escena del crimen y las autoridades policiales están en búsqueda del femicida. Por otro lado, desde la jefatura detallaron que no hay registros previos de denuncias por violencia doméstica entre la pareja.

Patrullero de Policía Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

En el lugar trabajó personal de la Jefatura de Policía de Durazno, así como la directora departamental de Violencia Doméstica y Género Carla Martínez, Policía Científica y asistencia médica.

Ademas, se detalló que se están coordinando entre instituciones para la contención de las niñas que presenciaron el crimen así como del adolescente hijo de la víctima.

El caso está a cargo de la Fiscalía de 2do turno.

Efectivo de la Policía Científica. Foto: Leonardo Mainé/El País.