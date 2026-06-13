Femicidio en Puntas de Quebracho: hombre mató a su pareja a disparos y luego se ahorcó
La víctima, que tenías varias heridas por arma de fuego, fue trasladada con vida a una policlínica en Fraile Muerto pero falleció. La pareja tenía un hijo en común.
Un hombre asesinó a disparos a su pareja, una mujer de 40 años, y luego se quitó la vida en la localidad rural de Puntas de Quebracho, en el departamento de Cerro Largo. El femicidio tuvo lugar el viernes 12 de junio por la noche, cerca de las 20:00 horas.
Según informó la Jefatura de Cerro Largo, la policía local recibió un llamado a través de la línea de emergencias 9-1-1 en el que se alertaba que había sucedido un "incidente violento" en un establecimiento rural de la zona. Al lugar concurrió tanto personal de la Policía de Cerro Largo como de la de Treinta y Tres, que brindaron apoyo debido a la proximidad geográfica a la vivienda.
Cuando los policías llegaron a la finca, se encontraron a una mujer de 40 años con "varias heridas de entidad", presuntamente producidas por disparos de arma de fuego. La víctima, que todavía estaba con vida, fue trasladada a la Policlínica CAMCEL de la localidad de Fraile Muerto.
La mujer terminó falleciendo a causa de la gravedad de sus heridas en el centro médico. Luego, en la mañana del sábado, personal perteneciente al Grupo de Reserva Táctica encontró el cuerpo sin vida del presunto victimario, un hombre de 46 años pareja de la víctima.
El hombre fue encontrado a unos 200 metros del lugar del crimen, suspendido de un árbol. Ambos tenían un hijo en común y no se registran denuncias previas por violencia doméstica.
En la escena trabajó personal de Policía Científica, que concurrió al lugar para realizar las pericias correspondientes para aclarar el caso. La Fiscalía Letrada Departamental trabaja en la investigación del femicidio.
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