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El País Información Policiales

Femicidio en Puntas de Quebracho: hombre mató a su pareja a disparos y luego se ahorcó

La víctima, que tenías varias heridas por arma de fuego, fue trasladada con vida a una policlínica en Fraile Muerto pero falleció. La pareja tenía un hijo en común.

El País
El País
13/06/2026, 12:56
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Efectivo policial con su arma de reglamento.
Efectivo policial con su arma de reglamento.
Foto: Archivo El País.

Un hombre asesinó a disparos a su pareja, una mujer de 40 años, y luego se quitó la vida en la localidad rural de Puntas de Quebracho, en el departamento de Cerro Largo. El femicidio tuvo lugar el viernes 12 de junio por la noche, cerca de las 20:00 horas.

Según informó la Jefatura de Cerro Largo, la policía local recibió un llamado a través de la línea de emergencias 9-1-1 en el que se alertaba que había sucedido un "incidente violento" en un establecimiento rural de la zona. Al lugar concurrió tanto personal de la Policía de Cerro Largo como de la de Treinta y Tres, que brindaron apoyo debido a la proximidad geográfica a la vivienda.

Operativo policial por el partido Nacional vs Libertad de Copa Libertadores de futbol 2024, en las inmediaciones del Estadio Parque Central de Montevideo, patrullero, auto de policia, ND 20240403, foto Estefania Leal - Archivo El Pais
Fiscal. “Es evidente que las muertes ocurren en el mismo contexto”.
Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Cuando los policías llegaron a la finca, se encontraron a una mujer de 40 años con "varias heridas de entidad", presuntamente producidas por disparos de arma de fuego. La víctima, que todavía estaba con vida, fue trasladada a la Policlínica CAMCEL de la localidad de Fraile Muerto.

La mujer terminó falleciendo a causa de la gravedad de sus heridas en el centro médico. Luego, en la mañana del sábado, personal perteneciente al Grupo de Reserva Táctica encontró el cuerpo sin vida del presunto victimario, un hombre de 46 años pareja de la víctima.

Efectivo de la Policía Científica.
Efectivo de la Policía Científica.
Foto: Leonardo Mainé/El País.

El hombre fue encontrado a unos 200 metros del lugar del crimen, suspendido de un árbol. Ambos tenían un hijo en común y no se registran denuncias previas por violencia doméstica.

En la escena trabajó personal de Policía Científica, que concurrió al lugar para realizar las pericias correspondientes para aclarar el caso. La Fiscalía Letrada Departamental trabaja en la investigación del femicidio.

Línea de ayuda

Línea para asistencia a víctimas de violencia de género:

Desde línea fija: 0800 4141 - Celular: *4141

Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 8 a 24 horas
Sábados y Domingos de 8 a 20 horas.

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