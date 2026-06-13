Homicidio en Montevideo: hombre de 57 años fue encontrado frente a su vivienda con disparos de arma de fuego

La Jefatura de Policía de Montevideo investiga el crimen cometido contra un ciudadano de 57 años que fue atacado con un arma de fuego frente a su propia vivienda y falleció.

El hombre fue encontrado en la intersección de las calles Congreve y Chon, del barrio montevideano de Punta de Rieles, tras recibir disparos de arma de fuego, un hecho violento ocurrido dentro de la jurisdicción de la Seccional 18, que movilizó a las autoridades de la Jefatura de Policía de la capital. La víctima fatal poseía varios antecedentes penales y falleció en el lugar antes de poder ser asistida formalmente.

El violento episodio se registró próximo a las 19:35 horas de la jornada del viernes 11 de junio, instante en el cual el Centro de Comando y Control Unificado emitió una alerta respecto a una persona que se encontraba gravemente herida tras sufrir un ataque mediante el uso de un arma de fuego. Según el comunicado de la Policía, efectivos policiales se trasladaron de forma inmediata hasta el punto indicado.

Al arribar al lugar de los hechos, el personal actuante se entrevistó con diversos vecinos testigos. Los ciudadanos manifestaron a las autoridades que habían escuchado fuertes detonaciones de armas y que, tras salir de sus respectivos domicilios para constatar la situación, hallaron al vecino herido por disparos caído sobre la vía pública, exactamente frente a su propia vivienda.

Investigación y despliegue de Policía Científica

Ante este escenario, los vecinos de la cuadra intentaron auxiliar al hombre y "trasladaron a la víctima hasta una camioneta particular con la intención de prestarle asistencia", indica el comunicado de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Efectivo de la Policía Científica. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Sin embargo, una vez acomodado el cuerpo en el vehículo, las personas presentes constataron que el individuo aparentemente ya no registraba signos vitales autónomos, por lo que permaneció en el lugar a la espera de las actuaciones correspondientes de las autoridades.

Un equipo perteneciente a la dirección de Policía Científica acudió al lugar para realizar los relevamientos correspondientes. También asistió el personal médico asignado, que constató formalmente el fallecimiento del hombre de 57 años, quien poseía múltiples antecedentes penales.