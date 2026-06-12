Incendio fatal en Unidad Casavalle: Bomberos y Policía investigan la muerte de un hombre en una vivienda

La Jefatura de Policía de Montevideo informó este viernes sobre un incendio fatal en el cruce de las calles Senda 8 y Gustavo Volpe, en el barrio Unidad Casavalle, donde se halló en el interior de una vivienda el cuerpo de un hombre.

De acuerdo al comunicado de la dependencia, personal policial acudió a la casa tras un aviso del Centro de Comando Unificado (CCU) sobre un incendio en el recinto.

Personal de Bomberos ya se encontraba en el lugar cuando los efectivos policiales llegaron al mismo. Allí, se les informó a los uniformados sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el interior de la vivienda que se había incendiado.

Tanto personal de la Policía como de Bomberos realizaron actuaciones y las pericias correspondientes para poder determinar qué causo el incendio y sus circunstancias.

Impactante incendio de local comercial abandonado en Malvín

Un violento incendio en local comercial en Malvín requirió del despliegue de dotaciones de Bomberos el pasado jueves 4 por la noche. Según confirmó El País con el vocero de Bomberos, no hubo personas lesionadas.

El siniestro se desató en una edificación deshabitada ubicada sobre la calle Hipólito Yrigoyen y Avenida Italia, sobre las 21:48 horas. Al arribo del personal especializado del destacamento, se constató un fuego generalizado que afectaba de forma total la estructura edilicia, cuyas dimensiones aproximadas son de 20 metros de frente por 10 metros de fondo.

Incendio en Avenida Italia e Hipólito Yrigoyen. Foto: El País

El establecimiento presentaba una importante carga de fuego debido a la acumulación de diversos residuos y materiales inflamables en su interior.

Los efectivos llevaron a cabo las tareas de extinción del fuego, complementadas con labores de remoción del material quemado y enfriamiento de las paredes exteriores del predio.

Se logró dominar el siniestro estructural en pocos minutos, evitando así que el fuego alcanzara las viviendas linderas.