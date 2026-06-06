Violento incendio en un depósito de baterías en Canelones: los bomberos lograron contener las llamas

La Dirección Nacional de Bomberos informó sobre un incendio ocurrido sobre las 08:48 de este sábado en un galpón que funcionaba como depósito de baterías ubicado en la Ruta 101, km 28.300, en el departamento de Canelones. El fuego afectó un tercio de los materiales del lugar. Por otro lado, no se registraron personas lesionadas.

Tras recibir el aviso del incendio, dotaciones de Bomberos se hicieron presentes en el lugar, donde constataron un "fuego violento", por lo que solicitaron apoyo a las Unidades Operativas de Parque del Plata y Solymar, así como de Camión Cisterna del Cuartel Centenario.

Según detallaron, el incendio se desarrolló en una estructura similar a un hangar cuyas dimensiones rondaban los 40 por 60 metros. A su vez, en el interior había estribas destinadas al almacenaje de las baterías de vehículos, con una altura de alrededor de seis metros.

Incendio en el depósito. Foto: Dirección Nacional de Bomberos.

Tras la movilización de los bomberos y un combate al fuego desde diversos puntos, donde se emplearon camiones autobomba y camiones cisterna, se pudo contener las llamas sin riesgo a que se propagaran a estructuras cercanas.

Sobre las 11:30, se logró el control del incendio, y posteriormente se realizaron tareas de extinción, remoción y enfriamiento de "puntos calientes".

Evaluación de daños materiales y vehículos rescatados

Las autoridades observaron que los daños del incendio se dieron por el calor radiante y afectaron las cajas y embalajes del lugar. Además, hubo daños parciales en la estructura. Asimismo, dos camiones y tres autos de la empresa, que se encontraban en el interior del depósito pudieron ser sacados al exterior antes de que las llamas los alcanzaran.

La investigación sobre la causa y origen del incendio se encuentra a manos del Departamento de Investigación de Siniestros de la Dirección Nacional de Bomberos.